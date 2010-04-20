به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده پس از شکست یک برصفر عصر دوشنبه تیمش برابر استقلال تهران با بیان این مطلب افزود: به بازیکنان تیمم خدا قوت می گویم که در مسیر سخت حضور در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا این قدر تلاش می کنند. ما در مصاف با استقلال در مجموع فوتبال خیلی خوبی را به نمایش گذاشتیم و در خیلی از دقایق مسابقه جریان کار در اختیار ما بود.

وی با اشاره به این موضوع که تیم استقلال با استفاده از ضدحملات به دنبال نزدیک شدن به دروازه تیم ذوب آهن بوده است، افزود: امیدوارم تلاش‌های ما در مسابقات داخلی و خارجی یک مقدار با بازنگری مسئولان فدراسیون فوتبال در امر برگزاری و داوری مسابقات همراه شود.

سرمربی تیم ذوب آهن افزود: تیم ما امروز در تهران بازی کرد و روز جمعه 3 اردیبهشت ماه باید در تبریز به مصاف گسترش فولاد برویم. این در حالیست که باید روز چهارشنبه 8 اردیبهشت هم با الاتحاد عربستان بازی کنیم و دوازدهم همین ماه هم به دیدار مقاومت سپاسی شیراز برویم. حتما فدراسیون فوتبال برای ما در روز 17 اردیبهشت هم بازی می گذارد و این در حالی است که باید روز 22 اردیبهشت هم در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بازی کنیم.

ابراهیم زاده در خصوص عملکرد تیم داوری بازی استقلال - ذوب آهن گفت: هیچ وقت در مورد داوری اظهارنظر نمی کنم. اما همین آقای قهرمانی فصل گذشته در دیدار ما برابر استقلال خطای 6 ثانیه دروازه بان‌مان را گرفت که در نوع خود استثنایی بود. او این فصل در دیدار ما مقابل پرسپولیس در همین ورزشگاه آزادی یک خطای پنالتی اعلام کرد که هنوز هم باور ندارم پنالتی باشد.

وی ادامه داد: بازیکنان من می گویند، پنالتی هم که در بازی امروز قهرمانی به سود تیم استقلال اعلام کرد، پنالتی نبوده است. من از کارشناسان امر داوری در فدراسیون فوتبال می خواهم قضاوت‌های آقای قهرمانی برای تیم ذوب آهن را بررسی کنند. نمی خواهم بگویم ایشان داور بدی است اما اعتقاد دارم نوع قضاوت‌هایی که برای تیم ذوب آهن داشته به نوعی ایجاد حساسیت کرده است.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن پیروزی تیم فوتبال استقلال را تبریک گفت و در خصوص دلایل افت تیمش گفت: افت تیم ما فوتبالی نیست. افت تیم ما بدنی است و ناشی از فشارهایی که به بازیکنان وارد آمده است. بازیکنان ما دچار فوتبالزدگی شده‌اند. متاسفانه در فوتبال ما اوایل فصل را به راحتی از دست می دهیم و در پایان فصل لیگ برتر و جام حذفی را فشرده برگزار می کنیم که نتیجه‌اش می شود؛ همین خستگی تیم ما.

وی در خصوص دلایل تعویض محمدرضا خلعتبری نیز گفت: احساس کردم خلعتبری عصبی شده بود. او برای گل زدن تلاش می کرد و این تصور را داشت که داور خطاهایی که رویش صورت می گیرد را نمی بیند. همین مسئله باعث شده بود، قدری عصبی شود که برای جلوگیری از اینکه بازهم اخطار بگیرد او را از زمین بیرون کشیدیم. البته محمدرضا در دیدارهای گذشته بیشتر از دیگر مهاجمان ذوب آهن بازی کرده و خسته بود. باید به او استراحت می دادیم.

ابراهیم زاده هم بحث فوتبال ناپاک را مطرح کرد و گفت: فوتبال ناپاک را آنهایی بازی می کنند که اواخر فصل برای اینکه سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنند با 50 نفر تماس می گیرند. فوتبال ناپاک را آنهایی بازی می کنند که دست به هر کاری می زنند که خود را موفق جلوه دهند. من در پایان فصل این مسائل را بصورت شفاف بیان می کنم تا خیلی از حرف و حدیث‌ها را مردم بدانند.