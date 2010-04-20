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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۹:۳۵

اشعری خبر داد:

راه اندازی بخش مشاوره وقف در مرکز اسناد و کتابخانه ملی

راه اندازی بخش مشاوره وقف در مرکز اسناد و کتابخانه ملی

شیراز - خبرگزاری مهر: مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور با اشاره به اهمیت کار خیر در حوزه فرهنگ، از راه اندازی بخش مشاوره وقف در این مرکز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی اکبر اشعری عصر سه شنبه در جریان افتتاح کتابخانه مرحوم رئیسی در شیراز افزود: با ایجاد این بخش می توان قسمتی از بار مالی را از دوش دولت برداشت و در این راستا سعی می شود که حرکات به سمت و سوی استفاده از سنت حسنه وقف به شیوه مدرن جهت گیری شود.

وی با اشاره به اینکه با نگاهی به تاریخ علم در کشور می توان دریافت که اکثر مکانهای علمی توسط منابع وقفی اداره می شدند، افزود: به عنوان نمونه 700 سال پیش در تبریز منطقه ای به نام ربع رشیدی وجود داشته و در آن شخصی به نام خواجه رشید الدین فضل الله، شهرکی علمی را بنا کرده بود که دارای کتابخانه، درمانگاه و... بوده و هزینه اداره آن نیز از سوی موقوفات تامین می شد.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی در این رابطه با اشاره به اینکه بر این اساس می توان در حوزه های فرهنگی نیز از وقف استفاده کرد، افزود: در این رستا باید نیت خیر مردم را به سمت فعالیتهای فرهنگی هدایت کرد.

اشعری گفت: کشور ما برای اینکه بتواند در دنیا حرفی برای گفتن داشته بشد باید شاخصه های فرهنگی و علمی خود را رشد دهد و این امر نیاز به نیروهایی دارد که ذهن هایی خلاق داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ذهن در خلا، خلق نمی شود، عنوان کرد: ذهن باید به جریان اطلاعات وصل تا خلاق شود و بخشی از اطلاعات نیز از طریق منابع کتابی در اختیار مرم قرار می گیرد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور در این رابطه گفت: اقدام مهمی که دولت صورت داده جهت دهی به یارانه های کتاب به سمت خرید کتاب از ناشرین و در پی آن رونق کتابخانه ها بود.

وی گفت: طی دو سال اخیر حدود 20 میلیارد تومان کتاب به کتابخانه های عمومی اهدا شده است.

کد مطلب 1067942

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