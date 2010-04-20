خبرهای کوتاه ورزشی از استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، پس از پایان رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران در تربت حیدریه " محمدرضا حسن پور" در وزن 69 کیلوگرم به مدال نقره رسید و به همراه 19 کشتی گیر دیگر در مجتمع برق تهران اردو زدند.

تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان خود را برای شرکت در جام بین المللی فدراسیونها که اواخر اردیبهشت در باکوی آذربایجان برگزار می شود، آماده می کند.

دور اول لیگ برتر تیراندازی با کمان کشور با دو پیروزی و یک شسکت برای نمایندگان گیلان

دور اول لیگ برتر تیراندازی با کمان کشور با دو پیروزی و یک شسکت برای نمایندگان گیلان همراه بود، در این رقابتها و در اسلحه کامپوند مردان تیم چای مظفر گیلان پنج بر صفر لرستان را شکست داد.

در اسلحه ریکرو مردان تیم علوم پزشکی گیلان با همین نتیجه تیم زنجان الف را مغلوب کرد و در اسلحه ریکرو بانوان تیم ال جی لاهیجان پنج بر صفر نتیجه را به تیم لرستان واگذار کرد. در لیگ برتر تیراندازی با کمان کشور 10 تیم حضور دارند.

تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران با هشت گیلانی در رقابتهای بین المللی

تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران با هشت گیلانی در رقابتهای بین المللی شاهد برروی تشک می رود، با اعلام فدراسیون کشتی کشورمان، تیم ملی فرنگی جوانان با سعید کامکار، سینا حیایی، قاسم خانی، سعید سبحانی و بهمن شهبازی وتیم ملی کشتی آزاد با رضا بحرکاظمی، حامد رنجبر ومیثم جوانبخت ازسوم اردیبهشت ماه درارومیه و دررقابتهای بین المللی کشتی جوانان شاهد به مصاف حریفان می رود.

تیم ملی کشتی آزاد جوانان با چهار تیم دراین پیکارها شرکت می کند.

برتری شطرنج بازان گیلان در دور پنجم تورنمنت تایلند

در پایان دور پنجم از تورنمنت بین المللی شطرنج کشور تایلند دو نماینده شطرنج استان گیلان با برتری مقابل رقیبان در جمع صدرنشینان قرار گرفتند.

در جریان این دور سید حامد موسویان استاد بین المللی شطرنج گیلان با مهره سفید مقابل شطرنج بازی از آلمان صاحب برتری شد تا با چهار امتیاز در جمع صدرنشینان قرار گیرد.

همچنین امیر محمد سوزنکار استاد فیده شطرنج گیلان پس از باخت در دور چهارم در این دور با مهره سیاه مقابل نماینده کشور میزبان صاحب برتری شد تا با سه امتیاز10 پله در جدول رده بندی صعود کند.

شطرنج بازان گیلان در صورت حضور در جمع 10 شطرنج باز برتر این مسابقات جایزه نقدی 10 هزار دلاری نفرات برتر را کسب خواهند کرد.

در این مسابقات 97 شطرنج باز در سراسر دنیا حضور دارند که در 9 دور به روش سوئیس تا اول اردیبهشت رقابت می کنند.