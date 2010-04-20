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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۲۰:۰۸

طی شش ماه گذشته؛

هفت گروه تروریستی در استان کردستان منهدم شد

هفت گروه تروریستی در استان کردستان منهدم شد

سنندج - خبرگزاری مهر: وزیر کشور از انهدام هفت گروه تروریستی طی شش ماه گذشته در استان کردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مصطفی محمد نجار عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به تلاش سربازان گمنام امام زمان و همکاری سایر نیروهای نظامی و انتظامی طی شش ماه گذشته هفت گروه تروریستی وابسته به عوامل ضد انقلاب در استان کردستان متلاشی شده اند.

وی ادامه داد: از شهریورماه سال گذشته در استان کردستان تعداد هفت گروه تروریستی که در پی انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند، توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی متلاشی شده اند که انهدام این تعداد گروه تروریستی وابسته به عوامل ضد انقلاب نشان از آگاهی و اقتدار نظام اسلامی است.

وزیر کشور بیان داشت: گروه های تروریستی متلاشی شده در استان کردستان وابسته به عوامل ضد انقلاب از جمله کومله، پژاک، وهابی ها و سلفی ها بوده اند که در هنگام دستگیری و متلاشی کردن آنها مقادیر زیادی سلاح جنگی و اسناد محرمانه به دست آمده و بیش از 30 نفر از افراد وابسته به آنها نیز دستگیر شده اند.

محمد نجار خاطرنشان کرد: گروهکهای ضد انقلاب و عوامل وابسته به آنها با استفاده از حمایت های تمام و کمال استکبار جهانی به دنبال ایجاد نا امنی در کشور به ویژه استان کردستان هستند که خوشبختانه تاکنون و با توجه به هوشیاری نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در رسیدن به توطئه های خود ناکام مانده اند.

وی در ادامه به جزئیات بیشتر انهدام گروه تروریستی امروز در سنندج اشاره و عنوان کرد: همزمان با سفر بنده به استان کردستان سربازان گمنام امام زمان با همکاری سایر نهادهای امنیتی و نظامی استان توانستند یک گروه تروریستی را در سنندج متلاشی و اعضای آن را دستگیر کنند.

وزیر کشور افزود: از این تیم که به دنبال انجام عملیات تروریستی در استان کردستان و سایر مناطق کشور بودند، مقادیر زیادی صلاح جنگی و اسناد محرمانه به دست آمده است. 

کد مطلب 1067958

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