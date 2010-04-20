هفت گروه تروریستی در استان کردستان منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مصطفی محمد نجار عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به تلاش سربازان گمنام امام زمان و همکاری سایر نیروهای نظامی و انتظامی طی شش ماه گذشته هفت گروه تروریستی وابسته به عوامل ضد انقلاب در استان کردستان متلاشی شده اند.

وی ادامه داد: از شهریورماه سال گذشته در استان کردستان تعداد هفت گروه تروریستی که در پی انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند، توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی متلاشی شده اند که انهدام این تعداد گروه تروریستی وابسته به عوامل ضد انقلاب نشان از آگاهی و اقتدار نظام اسلامی است.

وزیر کشور بیان داشت: گروه های تروریستی متلاشی شده در استان کردستان وابسته به عوامل ضد انقلاب از جمله کومله، پژاک، وهابی ها و سلفی ها بوده اند که در هنگام دستگیری و متلاشی کردن آنها مقادیر زیادی سلاح جنگی و اسناد محرمانه به دست آمده و بیش از 30 نفر از افراد وابسته به آنها نیز دستگیر شده اند.

محمد نجار خاطرنشان کرد: گروهکهای ضد انقلاب و عوامل وابسته به آنها با استفاده از حمایت های تمام و کمال استکبار جهانی به دنبال ایجاد نا امنی در کشور به ویژه استان کردستان هستند که خوشبختانه تاکنون و با توجه به هوشیاری نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در رسیدن به توطئه های خود ناکام مانده اند.

وی در ادامه به جزئیات بیشتر انهدام گروه تروریستی امروز در سنندج اشاره و عنوان کرد: همزمان با سفر بنده به استان کردستان سربازان گمنام امام زمان با همکاری سایر نهادهای امنیتی و نظامی استان توانستند یک گروه تروریستی را در سنندج متلاشی و اعضای آن را دستگیر کنند.

وزیر کشور افزود: از این تیم که به دنبال انجام عملیات تروریستی در استان کردستان و سایر مناطق کشور بودند، مقادیر زیادی صلاح جنگی و اسناد محرمانه به دست آمده است.