نمی گذاریم اسرائیل احساس امنیت کند / مرعوب تهدیدها نمی شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، مشیر المصری گفت : تهدیدهای صهیونیستها، حماس را نخواهد ترساند و دشمن باید به شروط مقاومت برای آزادی گلعاد شالیت نظامی اسیر خود تن دهد.



وی افزود : تمام تلاشهای دشمن برای باج خواهی و فشار برای گروههایی که گلعاد شالیت را به اسارت گرفته اند به شکست منجر شده است و حماس از شروط مقاومت برای آزادی گلعاد شالیت عقب نشینی نخواهد کرد.



المصری گفت : جان نظامی جنایتکار صهیونیست عزیزتر از جان هشت هزار اسیر فلسطینی در زندانهای اشغالگران نیست.



وی گفت : تمام گزینه های ملت فلسطین همچنان به قوت خود باقی است تا اینکه زندانهای صهیونیستها از وجود اسیران شجاع ما خالی شود، و دشمن هرگز احساس امنیت و ثبات نخواهد داشت و ملت فلسطین هرگز آرامش پیدا نخواهد کرد، مگر آنکه تمام اسیران از زندانهای اشغالگران آزاد شوند.



این عضو برجسته حماس اظهار داشت : بهای آزادی شالیت، شروطی است که مقاومت مشخص کرده و اشغالگران باید به این شروط گردن نهند.



وی افزود : دشمن تمام گزینه ها را برای درهم شکستن اراده ما و تحمیل شروط خود برای تسلیم مقاومت و آزادی مجانی شالیت خواه از طریق جنگ یا تهدید آزموده ولی دراین راه ناکام بوده است.



المصری گفت : جان ما عزیزتر از جان اسیرانمان نیست و تهدیدهای اشغالگران هرگز ما را مرعوب نخواهدکرد و سبب عقب نشینی ما از اصول و شروط وضع شده نخواهد شد.