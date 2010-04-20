توافق شورشیان و دولت سودان برای پذیرش نتایج انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حزب کنگره ملی سودان به رهبری "عمر البشیر" رئیس جمهوری و شورشیان پیشین این کشور درباره به رسمیت شناختن نتایج انتخابات اخیر به توافق رسیدند.

"علی عثمان طاها" معاون رئیس جمهوری سودان با بیان این مطلب از آمادگی شورشیان پیشین جنوب موسوم به "جنبش آزادی مردم" برای پذیرش نتیجه شمارش آرای انتخابات اخیر این کشور خبر داد.

وی در کنفرانس مطبوعاتی که امروز در خارطوم پایتخت سودان برگزار شد، تاکید کرد گروههای شرکت کننده در انتخابات متعهد شده اند به نتایجی که از سوی کمیسیون انتخابات این کشور اعلام می شود، احترام گذاشته و آن را بپذیرند.

خاطرنشان می شود که شمارش آرای انتخاباتی سودان در حال حاضر در جریان است. پیش از این از روز سه شنبه بعنوان تاریخ اعلام نتایج انتخابات نام برده شده بود.