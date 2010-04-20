تناقض در مواضع اعضای طیف علاوی/حمایت ائتلاف حکیم از بازشماری آرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الفیحاء، حیدر الملا عضو فهرست العراقیه گفت این فهرست درباره تصمیم کمیسیون انتخابات برای بازشماری آرا به صورت دستی در بغداد، به قانون معتقد است خواه به نفعش باشد یا به زیان آن.

وی خاطر نشان کرد فهرست العراقیه در حال حاضر از دستگاه قضایی می ترسد و فقط به کمیسیون عالی انتخابات و سازمان ملل متحد اعتماد دارد.



حیدر الملا درباره روند تشکیل دولت جدید عراق گفت العراقیه گامهای بزرگی در مذاکرات خود با هدف تشکیل دولت برداشته است.



تاکید این عضو فهرست العراقیه بر ضرورت پایبندی به قانون و نتیجه بازشماری آرای انتخابات در بغداد در حالی است که علاوی رئیس این فهرست با انتقاد از بازشماری آرا بار دیگر درباره بازگشت خشونت به عراق و بروز جنگ طایفه ای در صورتی که العراقیه در ترکیب دولت جدید حضور نداشته باشد، هشدار داده است که این اظهارات ضد و نقیض حاکی از وجود تناقض و شکاف در درون این فهرست به شمار می رود که محمد الحمیداوی عضو ائتلاف ملی عراق از فروپاشی قریب الوقوع این ائتلاف به سبب وجود گرایشهای طایفه ای و قومیتی و بعثی و بافت غیر منسجم و ناهماهنگ آن خبر داده است.



از سوی دیگر ، یک عضو ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم تاکید کرد تصمیم کمیسیون عالی انتخابات برای بازشماری آرا به صورت دستی در حوزه انتخاباتی بغداد، تصمیم قانونی بوده و همه باید به قانون و اجرای آن پایبند باشند.



این در حالی است که یک عضو ائتلاف کردستان عراق درباره بازگشت خشونت به سبب بازشماری آرا هشدار داده است.



"اسیا احمد" با انتقاد از تصمیم هیئت تجدید نظر برای بازشماری دستی آرا در حوزه بغداد گفت : از بازشماری آرا می ترسیم، زیرا اگر سبب شود گروهی بر گروه دیگر(در صورت تغییر نتایج) برتری یابد، بر اوضاع امنیتی عراق تاثیر خواهد گذاشت.



وی افزود : ما درباره بازگشت خشونت در صورت بازشماری آرا بسیار نگران هستیم و سیاستمداران باید نتایجی را که قبلا کمیسیون عالی انتخابات اعلام کرده، بپذیرند.