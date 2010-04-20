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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۲۱:۵۲

متکی:

مناسبات ایران و قزاقستان در مسیر راهبردی قرار دارد

مناسبات ایران و قزاقستان در مسیر راهبردی قرار دارد

وزیر امور خارجه کشورمان گفت که مناسبات ایران و قزاقستان با نظارت عالیه روسای جمهور دو کشور در مسیر راهبردی قرار دارد و این روابط در همه زمینه ها در حال گسترش می باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حساینوف ابیل قاضی وزیر حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان و رئیس طرف قزاقی کمیسیون همکاری های دو کشور که برای شرکت در یازدهمین کمیسیون مشترک همکاری های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در راس هیئتی به کشورمان سفر نموده است، امروز با منوچهر متکی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو نمود.

منوچهر متکی در این دیدار تصریح کرد: مناسبات ایران و قزاقستان با نظارت عالیه روسای جمهور دو کشور در مسیر راهبردی قرار دارد و این روابط در همه زمینه ها از جمله انرژی، حمل و نقل، صنعت، تجارت و کشاورزی در حال گسترش می باشد.

وزیر امور خارجه بر عملیاتی نمودن سریع توافقات بین دو کشور در قالب کمیسیون مشترک همکاری ها تاکید کرد و افزود: اراده مقامات دو کشور برای ارتقا هر چه بیشتر روابط بایستی محقق گردد.

متکی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت های ترانزیتی بالایی می باشد که می تواند در بخش صادرات انرژی و محصولات کشاورزی قزاقستان مورد توجه قرار گیرد.

حساینوف ابیل قاضی نیز در این دیدار بر توسعه مناسبات دو کشور در همه زمینه ها تاکید نمود و تداوم رایزنی ها بین دو کشور برای تحقق توافقات کمیسیون مشترک دو کشور را خواستار شد.

وزیر حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان بهره برداری از پروژه های راه آهن منطقه ای را زمینه ساز تسهیل تجارت و ارتباطات دانست.

کد مطلب 1067985

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