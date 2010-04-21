نرم افزار زیارت در فرهنگ رضوی توسط هنرمندان مشهدی تهیه می شود

حجت الاسلام حسن سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هدف از تهیه این مجموعه هنری آشنایی با فضایل نماز است که در در اتوبوسهای برون شهری و قطارها قبل از رسیدن به مشهد پخش می شود.

دبیر ستاد اقامه نماز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دولت این مجوز را به ادارات داده که 28 ساعت درماه می توانند آموزش نماز، مهدویت، تفسیر موضوعی برای پرسنل خود داشته باشند.

وی تصریح کرد: از سوی مسئولان دستورالعملهایی ابلاغ می شود اما در مرحله عمل از ظرفیتها عملکرد مطلوبی به دست نمی آید.

سبحانی نیا با بیان اینکه همیشه در نمازخانه ها با مشکلاتی از قبیل بهداشت عمومی مواجه هستیم، گفت: به منظور بهره گیری از نقطه نظرات هنرمندان خراسانی در امر توسعه و ترویج فرهنگ نماز، نشستی برگزار می شود.

وی افزود: یکی از وظایف سازمان مسکن و شهرسازی این است که در هر یک از مجتمعهای احداث شده واحدی را برای استقرار روحانی به منظور برگزاری نمازهای جماعت و جلسات سخنرانی اختصاص دهد.

دبیر ستاد اقامه نماز خراسان رضوی همچنین اظهار داشت: از برنامه هایی که در بحث ترویج نماز در سالهای گذشته بازدهی خوبی داشته به عنوان فعالیتهای الگویی برای استفاده مطلوبتر از ظرفیتهای استان استفاده می شود.

وی از لحاظ شدن قفسه بازتخصصی کتاب خبر داد و افزود: کتابهایی با رویکرد جوانان و نماز در کتابخانه های عمومی استان به صورت قفسه باز گنجانده می شود.