کشاورزی گلستان ؛ یک عمر قدمت با دنیایی مشکل

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، گلستان به دلیل وجود مناطق مستعد کشاورزی و کشت زراعتهای مهم و استراتژیک از قبیل گندم، جو، سویا، آفتابگردان، کلزا، پنبه و ... سهم به سزایی در تولیدات کشور دارد و به عنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی و دامپروری کشور محسوب می شود.

این استان در تولید بسیاری از محصولات استراتژیک نظیرگندم، سویا، جو، کلزا، پنبه، تولیدات دامی (شیر، گوشت و تخم مرغ)، رتبه های اول تا چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.

عدم مدیریت صحیح و بازرگانی نامناسب محصولات کشاورزی پس از تولید، نابسامانی در تولید، گرانی نهاده های کشاورزی، بیمه نبودن، خرید تضمینی نشدن بسیاری از محصولات، کشاورزی گلستان را به سمت تک محصولی کشانده است.

این در حالیست که کارشناسان کشاورزی براین باور هستند که تداوم این روند موجب نابودی خاک مستعد استان، افزایش آفات و بیماریها، افزایش مصرف سموم کشاورزی، کاهش عملکرد در واحد سطح و .. می شود و کشاورزی استان را با بحران روبرو می سازد.

80 درصد مجموع 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی گلستان زیرکشت غلات قرار دارد که نابسامانی تولید، نیاز به سرمایه گذاری کمتر، بازرگانی نامناسب از جمله دلایل افزایش کشت غلات و تک محصولی شدن تولید در استان است.

به تاکید کارشناسان، ارائه برنامه علمی و کاربردی که در برگیرنده افق روشن توسعه باشد برای برون رفت کشاورزی منطقه از تک محصولی شدن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

در عین حال جمعی از کشاورزان گلستان با اشاره به مشکلات فراروی، خواستار تدوین برنامه جامع و هدفمند برای رفع مشکلات بیشمار فراروی تولید بخش کشاورزی شدند.

یک کشاورز شرق گلستان با انتقاد از کاهش سهمیه سوخت ادوات کشاورزی و تراکتور گفت: ماهانه 200 لیتر سهمیه گازوئیل برای تراکتور در نظر گرفته شد درحالیکه روزانه حدود 200 لیتر گازوئیل مصرف می شود.

ایوب تاجیک به خبرنگار مهر در گرگان افزود: متاسفانه بذر ذرت خارجی در بازار وجود دارد که بیشتر آن تقلبی است و مسئولان باید برای تامین بذر ایرانی برنامه ریزی کنند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل مشکلات فراوری بخش کشاورزی، زحمت این کار به دوش کشاورزان است، درحالیکه واسطه ها و دلالان سود آن را می برند.

کشاورز شالیکاری با اشاره به تولید بخش قابل توجهی از برنج کشور در استان گفت: برنامه ای برای خرید تضمینی این محصول در استان وجود ندارد و آنگونه که در سایر استانها مانند گیلان و مازندران برای خرید این محصول برنامه ریزی می شود، در این استان این محصول به حاشیه کشانده شده است.

جعفر نوشیروانی افزود: این در حالیست که 75 درصد برنج استان مرغوب و باکیفیت است و دولت باید برای حمایت از تولید کنندگان تلاش ویژه ای به خرج دهد.

وی گرانی سموم و نهاده های کشاورزی را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: بالا بودن هزینه های تولید، کشاورزان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.

یک فعال در عرصه صنعت زنبورداری گلستان گفت: به رغم آنکه این صنعت در استان از شرایط مطلوبی برخوردار است اما حمایت نمی شویم و زنبورداری به عنوان یک صنعت و شغل در استان مورد توجه نیست.

باباعلی یاوری به خبرنگار مهر افزود: تسهیلاتی برای توسعه این صنعت به زنبورداران در استان داده نمی شود و برای تهیه دارو و چوب کندو با مشکل روبرو هستیم.

با توجه به اینکه این استان در معرض خشکسالی و حوادث غیرمترقبه قرار دارد، باید نسبت به ترویج فرهنگی بیمه محصولات در استان اقدام شود و هنوز فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی در استان جانیفتاده است.



مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی گستان بیان داشت: اکنون بیش از 100 نوع محصول تحت پوشش بیمه ای این گروه است و عوامل خسارت زا در بخشهای دام، طیور و آبزیان نیز به شش نوع افزایش یافته است.



امیر نادر خاطرنشان کرد: در مجموع نیز 170 هزار هکتار از 650 هزار هکتار اراضی استان تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار دارد.



به گفته نادران، آشنایی کشاورزان با مزایای بیمه از جمله راهکارها برای ترویج فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی است.



سالانه سه میلیون تن محصولات کشاورزی در استان تولید می شود که باید برای امنیت غذایی برنامه ریزی شود و فرآورده های دامی یکی از مهمترین منابع غذایی جامعه است و این استان با داشتن 3.8 میلیون واحد دامی یکی از قطبهای تولید فرآورده های دامی در کشور است.



به گفته مسئولان جهاد کشاورزی گلستان، طی چهار سال گذشته هزار و 881 تن انواع فرآورده های دامی در استان تولید و به بازار مصرف عرضه شده است.

استان گلستان به سبب داشتن اقلیم مناسب و متنوع ، اراضی مستعد کشت انواع نباتات علوفه ای و در دسترس بودن فرآورده های فرعی صنایع فرآوری محصولات زراعی، مراتع وسیع و ... که از منابع عظیم خوراک دام و طیور با حداقل قیمت به نسبت بسیاری از مناطق کشور محسوب می شود.

82 هزار واحد تولیدی در بخش دام، طیور و زنبور عسل در استان گلستان فعالیت دارند. 88 هزار نفر در در بخش دام، ‌طیور و زنبورعسل این استان و 3.8 میلیون واحد دامی مشغول فعالیت هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان به خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره و اضافه کرد: سال قبل شش محصول استراتژیک و اساسی استان به صورت تضمینی خرید شد.



جعفری بیان داشت: گندم، جو، کلزا، پنبه، از جمله این محصولات است که از سوی دستگاه های مربوط به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد.



وی اظهار داشت: در استان حدود یک میلیون تن گندم خریداری شد و دولت به ازای خرید این محصولات از کشاورزان هزار میلیارد ریال یارانه پرداخت کرده است.



وی خاطرنشان کرد: همچنین در زمینه خرید محصول جو از کشاورزان نیز 200 میلیارد ریال یارانه پرداخت شد و این محصول به نرخ بالاتر از قیمت جهانی از سوی دولت از کشاورزان خریداری شد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در پاسخ به میزان نهاده های کشاورزی توزیع شده در استان و دلایل کمبود آن گفت: سهمیه استان در سال قبل 118 هزار تن انواع کود شیمیایی بود که با رایزنیهای صورت گرفته از سوی مسئولان استان 150 هزار تن کود در استان توزیع شد.

توجه به آنکه کشاورزی محور توسعه این استان است و چالش عمده در به فعلیت رساندن این ظرفیت مهم و حیاتی، محدودیت منابع آب است به نظر می رسد برنامه ریزی در این خصوص بسیار ضروری است.



استان گلستان در تولید سویا، کلزا و خاویار رتبه اول کشور، در پنبه دوم و در توتون و برنج سوم و در تولید محصول استراتژیک گندم و نیز ماهی گرمابی رتبه چهارم را داراست.



رفع محدودیتهای مرتبط با منابع آب مستلزم تقویت اعتبار طرحهای اجرایی و شروع طرحهای مطالعه شده است.

همچنین کوتاه کردن دست واسطه ها از بازار کشاورزی استان نیز می تواند نقش بسزایی در افزایش درآمدزایی کشاورزان و بالابردن انگیزه آنان به کار داشته باشد که امید است این امر هرچه سریعتر با همت مسئولان استانی و کشوری محقق شود.