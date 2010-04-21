طرحهای عمرانی بی کیفیت در مازندران معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سیدعیسی هاشمی حیدری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری آمل با اشاره به اینکه این رویکرد جدید معاونت عمرانی استانداری مازندران در ابتدا در شهرستان آمل آغاز می شود، افزود: طرح هایی که به نام طرحهای بی کیفیت اعلام می شود، نباید موجب ناامیدی مدیران شود بلکه به دنبال اصلاح و پیگیری طرحها باشند.

وی با اشاره به اینکه 209 پروژه در قالب 17 طرح پارسال در شهرستان آمل آغاز و تا کمتر از سه ماه از پایان سال مالی دستگاه های اجرایی هنوز 17 درصد اعتبارات این پروژه ها از سوی دستگاه ها جذب نشده است، تصریح کرد: تحت هیچ شرایطی نمی پذیریم که یک ریال از اعتباراتی که با زحمات فراوان وارد استان می شود به راحتی از استان خارج شود.

معاون عمرانی استاندار مازندران اضافه کرد: شهرستان آمل بعد از ساری و بابل سومین شهرستان مازندران بوده که از اعتبارات تملک و دارایی های استان برخوردار شده است.

هاشمی با اشاره به اینکه پیش از این30 پروژه عمرانی شهرستان آمل به لحاظ کیفیت اجرا و پیشرفت در کار در کمیته نظارت شورای عالی فنی استان پیگیری و بررسی شد، تصریح کرد: نتیجه ارزیابیهای کارشناسان فنی استان رضایتمندی 28پروژه عملکرد خوب داشته و دو پروژه نیز از نظر کیفیت در اجرا کیفیت شناخته شد.

وی اضافه کرد: عدم کیفیت در اجرای پروژه سالن ورزشی خانزاد آمل که کار فرما آن اداره نوسازی و تجهیز مدارس مازندران بوده و با توجه به اینکه پیمانکار پروژه ناظر هم دارد غیرقابل قبول بوده است.

هاشمی ادامه داد: دومین پروژه عمرانی بی کیفیت در شهرستان آمل در ارزیابی کارشناسان فنی استان پروژه توسعه بخشداری دابودشت آمل بوده است گفت: بخشداری دابودشت که از خود ما است واقعا " از ماست که بر ماست ".

فرماندار شهرستان آمل در این جلسه یکی از مشکلات مهم برای این شهرستان را عدم جذب صدرصدی اعتبارات عمرانی دانست.

علی اکبریان خاطرنشان کرد: در سال جاری و سالهای آینده شاهد تکمیل وافتتاح طرح های مهم عمرانی در این شهرستان باشیم.

شهرستان آمل بیش از 350 هزار نفر جمعیت دارد.