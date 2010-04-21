امیررضا واعظی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شایعه تعویق دیدار استقلال برابر شاهین بوشهر در هفته سی و دوم لیگ برتر گفت: این را بهتر است از سازمان لیگ بپرسید. به تعویق نیفتادن بازی ما برابر شاهین بوشهر و برنامه‌ای که سازمان لیگ تدوین کرده است، نشان می دهد که فدراسیون فوتبال چقدر به فکر تیم‌هایی است که نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستند.

وی در خصوص دیدار استقلال برابر ذوب آهن اصفهان در هفته سی و یکم لیگ برتر نیز گفت: در این بازی تفاهم و جوانمردی را از دو تیم استقلال و ذوب آهن شاهد بودیم. ما در این بازی اصل جوانمردی را به جای آوردیم و در عین حال هر دو تیم به گونه‌ای بازی کردند که فشار زیادی به بازیکنان وارد نیایید. در این بین تیم استقلال بهتر بازی کرد و به یک پیروزی قابل اعتنا دست یافت.

مدیرعامل باشگاه استقلال از ارزیابی عملکرد تیم فوتبال این باشگاه در فصل جاری خودداری کرد و گفت: در خصوص عملکرد تیم استقلال در پایان فصل اظهارنظر خواهم کرد اما تا همین جای مسابقات تیم در حد توان خود خوب عمل کرده که جا دارد از کادر فنی، سرپرستی، پزشکی و بازیکنان تشکر کنم.

واعظی آشتیانی در خصوص فراز و نشیب تیم استقلال در فصل جاری گفت: نتایج در فوتبال قابل پیش بینی نیست. هر تیم یک دوره صعود دارد و به دنبال آن شاید افت هم به سراغ آن تیم بیاید. ما در فصل جاری تا پایان همین بازی برابر ذوب آهن عملکرد بدی نداشتیم که امیدوارم در پایان لیگ به نتیجه خوبی دست یابیم.