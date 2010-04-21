350 نفر به دانشجویان چاپ اضافه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشجویان در گرایشهای پیش از چاپ، چاپ و امور تکمیلی ثبت نام کرده اند.

از میان 350 دانشجوی ثبت‌نام شده، 180 نفر آنان در مقطع کارشناسی رشته چاپ در گرایشهای طراحی چاپ، آماده‌سازی چاپ، فرایند چاپ و تکنولوژی و امور تکمیلی و 140 دانشجو نیز در مقطع کاردانی و گرایشهای ناظر فنی چاپ، پیش چاپ، امور تکمیلی چاپ و فنون چاپ غربالی (سیلک اسکرین) پذیرفته شده اند.

همچنین در مقطع کاردانی ـ پودمانی 18 دانشجو در گرایش امور تکمیلی (صحافی) و 15 دانشجو در گرایش پیش از چاپ (لیتوگرافی) ثبت‌نام شده‌اند.