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۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۰۷

350 نفر به دانشجویان چاپ اضافه شدند

350 نفر به دانشجویان چاپ اضافه شدند

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 5 تهران در نیم سال دوم تحصیلی89-88 بیش از 350 دانشجو در رشته چاپ و گرایشهای مختلف آن پذیرش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشجویان در گرایشهای پیش از چاپ، چاپ و امور تکمیلی ثبت نام کرده اند.

از میان 350 دانشجوی ثبت‌نام شده، 180 نفر آنان در مقطع کارشناسی رشته چاپ در گرایشهای طراحی چاپ، آماده‌سازی چاپ، فرایند چاپ و  تکنولوژی و امور تکمیلی  و 140 دانشجو نیز در مقطع کاردانی و گرایشهای ناظر فنی چاپ، پیش چاپ، امور تکمیلی چاپ و فنون چاپ غربالی (سیلک اسکرین) پذیرفته شده اند.

همچنین در مقطع کاردانی ـ پودمانی 18 دانشجو در گرایش امور تکمیلی (صحافی) و 15 دانشجو در گرایش پیش از چاپ (لیتوگرافی) ثبت‌نام شده‌اند.

مرکز شماره 5 یکی از مراکز آموزشی علمی و آکادمیک در حوزه چاپ است که هر سال در 3 نوبت پذیرش دانشجو دارد.

کد مطلب 1068044

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