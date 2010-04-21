رئیس مجلس خواهان مشارکت پرستاران در تدوین برنامه پنجم است

دکتر ابوالفضل جاریانی در گفتگو با خبرنگار مهر به نشست روز گذشته تشکلهای پرستاری کشور با رئیس مجلس اشاره کرد و گفت: نگاه آقای لاریجانی به حرفه پرستاری یگ نگاه معنوی است که همین نکته باعث دلگرمی جامعه پرستاری شده است.

وی با اشاره به اظهارات رئیس مجلس در خصوص استفاده از توان تشکلهای پرستاری در تدوین برنامه پنجم توسعه کشور، افزود: لاریجانی از پرستاران خواست که برنامه های پرستاری را در سطح کلان ببینند.

جاریانی در ادامه به مباحثی که او به نمایندگی از انجمن پرستاران ایران در این نشست عنوان کرده است، اشاره کرد و گفت: با وجود تمامی کارها و اقداماتی که برای ارتقاء حرفه پرستاری انجام شده هنوز با مشکلات زیادی مواجه هستیم که یک سری از این مشکلات مربوط به زیرساختهای نظام سلامت است.

این مدرس دانشگاه با انتقاد از نگاه درمان محور در جامعه، خواستار توجه به نگاه سلامت محور شد و افزود: در نگاه درمان محور، ملاک بیمار است در حالی که در سلامت محور، مردم عادی مورد نظر هستند.

جاریانی ادامه داد: در نگاه درمان محور، برنامه ریزی برای درمان بیماران صورت می گیرد اما در سلامت محور، مراقبت از مردم در دستور کار قرار دارد.

رئیس انجمن پرستاران ایران همچنین از توزیع نابرابر درآمدها در نگاه درمان محور انتقاد کرد و افزود: در دیدگاه سلامت محور، پرداخت برابر برای کار با ارزش صورت می گیرد و این می تواند به توزیع عادلانه درآمدها در نظام سلامت کمک کند.

وی با اعلام اینکه 50 درصد عوامل موثر بر سلامت مربوط به تغییر سبک زندگی است، گفت: در نگاه سلامت محور می توان از دو عامل اصلی مرگ و میر در جامعه که بیماریهای قلبی و تصادفات رانندگی است پیشگیری کرد.