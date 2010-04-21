ضعف ارتباطی ائمه جماعت و نسل جوان باعث فرار از مساجد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله معصومی صبح چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد اقامه نماز خراسان رضوی افزود: یکی از دلایل فرار مردم از مساجد و نماز، ضعف در نحوه ارتباط امام جماعت مساجد و نسل جوان است که در جلسه مصوب شد نسبت به برگزاری کلاس هایی توسط حوزه علمیه، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات و مرکز رسیدگی به امور مساجد جهت تربیت امام جماعت برگزار شود.

محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی نیز افزود: اگر آثار اهتمام ورزیدن به نماز در سطوح مختلف جامعه بررسی شود و آثاری که در افراد مختلف گذارده تبیین گردد آنگاه شاهد استقبال هرچه بیشتر مردم به سوی نماز خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: انسان در طول شبانه روز به لحاظ روحی خلا راز و نیاز و خلوت با خدا را حس می کند و وقتی در نماز با خدا خلوت می کند به آرامش می رسد.

استاندار خراسان رضوی در این جلسه امیرالله شمقدری را به عنوان رابط استانداری و ستاد احیای نماز معرفی و تصریح کرد: استانداری در راستای احیای فرهنگ استقبال مردم از نماز و تبیین آثار فردی، اجتماعی، روحی، روانی نماز از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

صلاحی گفت: به جهت اینکه اهمیت جایگاه نماز در میان مردم نهادینه شود امسال علاوه بر مواردی مثل شعر رضوی، فیلم رضوی، نماز در سیره رضوی نیز به جشنواره بین المللی امام رضا(ع) اضافه شده است.

وی پژوهش تنها درخصوص اهمیت نماز را ناکافی دانست و افزود: پژوهش در این خصوص هرچند کامل، جامع و دقیق باشد باعث ترغیب به روی آوردن به سمت نماز نخواهد شد.