خانه سینما درگذشت خیرآبادی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این بیانیه خانه سینما آمده است: سوگمندانه، بهار امسال برای سینمای ایران با خزان یاران ارزشمند و پیشکسوتان هنر هفتم این سرزمین همراه بود. سینمای کشورمان در واپسین روز فروردین‌ماه یکی دیگر از هنرمندان ارجمند و با تجربه خود را از دست داد.

زنده‌یاد هنرمند بانو حمیده خیرآبادی (نادره) هنرمند بزرگی بود که با ترک دیار فانی به سوی خدا شتافت و ما را دلتنگ نبود خود ساخت. افسوس دیگر خانه سینما در این سوگ بزرگ این است که به لحاظ مصلحتی که لابد از سوی خاندان گرامی ایشان مدنظر بوده، همکاران ما زمانی از فقدان آن عزیز باخبر شدند که پیکر این هنرمند گرامی در آرامگاه ابدی خود جای می‌گرفت و فرصت و مجال نیافتیم آنگونه که شایسته و پیشتر انجام وظیفه می‌کردیم سهم خود را ادا کنیم.

جامعه اصناف سینمای ایران با عرض تسلیت دوباره به دست‌اندرکاران محترم سینمای کشور و عموم مردم هنردوست و آرزوی صبر و شکیبایی برای خاندان محترم خیرآبادی به ویژه هنرمند ارزنده‌ سینمای کشورمان سرکار خانم ثریا قاسمی، علو درجات را برای این هنرمند فقید آرزو می‌کند.