هنوز تب استقبال مخاطبان از آثار تئاتر شهر شروع نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تئاتر شهر فعالیت خود را در سال 89 با میزبانی پنج اثر نمایشی از چهره‌های با سابقه و شناخته شده و همچنین جوان تئاتر آغاز کرده است. آتیلا پسیانی با نمایش "پرفسور بوبوس" در سالن اصلی، کیومرث مرادی با نمایش "شهر بدون آسمان" در سالن چهارسو، مسعود دلخواه با "خدا در آلتونا حرف می‌زند" در سالن قشقایی، رضا ثروتی با "مکبث" در سالن سایه و حسن برزگر و رکسانا بهرام با نمایش "11:11" در کارگاه نمایش تئاتر شهر حضور دارند.



این در حالی است که انتظار می‌رود مخاطبان و علاقمندان تئاتری با حضور چهره‌های بازیگری مطرح سینما و تئاتر نظیر رضا کیانیان، بابک حمیدیان، هانیه توسلی، بهزاد فراهانی، فاطمه نقوی، لیلی رشیدی، پانته‌آ پناهی‌ها، ستاره پسیانی، کاظم بلوچی و محبوبه بیات در آثار به صحنه رفته در مجموعه تئاتر شهر و همچنین حضور کارگردانهای مطرح و همچنین جوان و خلاق تئاتر استقبال بیشتری از نمایش‌های تئاتر شهر داشته باشند.



نگاهی به صندلیهای سالن‌های مجموعه تئاتر شهر حاکی از آن است که هنوز تب استقبال مخاطبان سالنهای مجموعه را فرا نگرفته است و گروههای نمایشی کماکان در انتظار حضور قابل توجه مخاطبان در سالنهای نمایشی خود هستند. شاید مجموعه تئاتر شهر با یک آسیب‌شناسی نسبت به سالهای گذشته بتواند دلایل استقبال کم یا چشمگیر مخاطبان در فصل آغازین فعالیت مجموعه در هر سال را شناسایی کند و این آسیب‌شناسی گامی باشد برای انتخاب آثاری که در این فصل موفق‌تر عمل کنند.



این در حالی است که اکثر نمایشها اجراهای اولیه خود را سپری می‌کنند اما این سؤال پیش می‌آید که اگر طبق گفته‌ها قراردادهای نمایشی با کارگردانهای آثار به صحنه رفته بر اساس آیین‌نامه اجرا وضعیت تمدید اجراهای مذکور چگونه خواهد بود. زیرا تعیین کف فروش و کف اجرا از جمله مفاد این آیین‌نامه است که باید طبق توافق مدیریت مجموعه تئاتر شهر و کارگردانهای آثار نمایشی رعایت شود و اساس عقد قرارداد اجرا نیز بر پایه این آیین‌نامه است.



البته باید دید که اولین اجراهای مجموعه تئاتر شهر تا چه حد از اقبال جذب مخاطب برخوردار خواهند بود و آیا آیین‌نامه اجرا در تئاتر شهر مورد استفاده قرار گرفته است یا نه؟ و آیا کارگردانهای آثار نمایشی با اجرای آیین‌نامه اجرای موافق هستند یا نه؟