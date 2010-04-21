جزئیات افزایش ظرفیت کنکور دستیاری/ ایجاد تخصص طب هوافضا برای اولین بار

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد علی محققی صبح امروز چهارشنبه در نشستی خبری افزود: آزمون دستیاری دوره سی و هفتم که در اسفند ماه سال 88 برگزار شد با فراز و نشیب های روبرو بود که البته با رسیدگی مسئولانه و حفظ مقررات و التزام به کیفیت و امنیت بهتر به صورت مجدد برگزار شد و نتایج اولیه آزمون و کارنامه داوطلبان از روز گذشته در اختیار آنها قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگیهای آزمون امسال افزایش ظرفیت پذیرش در دوره دستیابی است که با توجه به نیاز سلامت 20 درصد افزایش داشته است این در حالی است که از سال 84 تا 88 معدل افزایش ظرفیت در دستیاری 10 درصد بوده است.

محققی اظهار داشت: بر این اساس از میان 15 هزار نفر شرکت کننده در آزمون دستیاری دو هزار و 400 نفر در نهایت پذیرفته می شوند که این میزان 17 درصد کل شرکت کننده ها محسوب شده و این در حالی است که در دوره های قبل 12 درصد از کل شرکت کنندگان پذیرفته می شدند.

راه اندازی دستیاری طب هوافضا برای اولین بار در کشور

وی افزود: 10هزار نفر از میان 15هزار نفر مجاز به انتخاب رشته هستند که با این حال میزان پذیرش از میان مجازین به انتخاب رشته 25 درصد را تشکیل می دهد. رشته طب هوافضا برای اولین بار راه اندازی شده و بیست و ششمین رشته تخصصی کشور محسوب می شود و رشته طب اورژانس نیز با 120 درصد افزایش ظرفیت بالاترین میزان افزایش ظرفیت را در میان رشته های تخصصی داراست.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: داوطلبان می توانند 100 رشته محل را پس از دریافت فرم مربوطه انتخاب کنند و از شنبه هفته آینده نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. متاسفانه داوطلبان غالبا مهارت چندانی در انتخاب رشته مناسب ندارند اما با این حال فرصت دارند تا در مدت باقی مانده با مقایسه نتایج سالهای قبل و مشورت با مراجع معتبر به انتخاب رشته مناسب اقدام ورزند.

پاسخ به اعتراضات برخی داوطلبان دستیاری

وی در خصوص اعتراضات عده ای از داوطلبان آزمون دستیاری که امروز چهارشنبه در محل وزارت بهداشت حضور یافته اند گفت: سطح نمرات و کیفیت شرکت کنندگان در هر آزمون و هر دوره متفاوت است و در آزمونهای رقابتی همواره این نوع اعتراضات وجود داشته و طبیعی است. یکی از دلایلی که سطح نمرات نسبت به دوره قبل بالاتر رفته این است که طیف وسیعی از کارورزان متاهل و دانشجویان استعداد درخشان در آن شرکت داشته و به رقابت پرداخته اند. نگرانیهای داوطلبان طبیعی است اما مطمئن باشند که با نهایت دقت نتیجه نهایی اعلام می شود.

نتایج امسال دیرتر از سال گذشته اعلام می شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت در مورد تاریخ نتیجه نهایی یادآور شد: هنوز تاریخی برای اعلام نتیجه نهایی تعیین نشده است اما مستندات و مدارک داوطلبان نیازمند بررسی دقیق تر است و با توجه به اینکه اعمال سهمیه ها وقت بیشتری احتیاج دارند امسال یکی دو هفته دیرتر از زمان اعلام نتایج سال گذشته نتایج اعلام می شود.

نحوه دسترسی معترضین به پاسخنامه

وی در مورد نحوه دسترسی معترضین به پاسخنامه اظهار داشت: تمامی پاسخنامه ها به شکل دستی کنترل مجدد شده است و در صورتی که معترضین درخواست رویت پاسخنامه داشته باشند مرکز سنجش پاسخنامه را در اختیار آنها خواهد گذاشت.

برخورد با متقلبین آزمون دستیاری سال 88

محققی در مورد برخورد با متقلبین آزمون دستیاری سال 88 در مرحله انتخاب رشته و سایر مراحل آزمون تاکید کرد: مجموعه وزارت بهداشت مکلف است تخلفات احتمالی داوطلبان را شناسایی و پیگیری کرده و با آن برخورد مسئولانه کند.

وی افزود: مستندات معتبری در اختیار ما است و بر اساس مسئولیتهای قانونی و بدون اینکه آمار یا نامی داده شود به صورت قانونی در محیط آرام و در هیئت بدوی به آن رسیدگی می شود و اگر موردی به اثبات برسد با آن برخورد خواهد شد در همین زمینه احتمال دارد قوه قضائیه برخی از پرونده ها را به وزارت بهداشت برای بررسی ارجاع دهد.

خبری جدید از تخلفات آزمون دستیاری

معاون آموزشی وزارت بهداشت در پاسخ به این سئوال که آیا متخلفینی از میان داوطلبان آزمون دهنده شناسایی شده اند یا نه گفت: بله تخلفاتی بوده است و در مورد برخی افراد احراز شده است و وزارتخانه این موضوع را عمیقا مورد بررسی قرار می دهد اما این نکته مورد تاکید است که احراز تخلف به مستندات و زمان نیاز دارد تا در موارد دیگر آزمون هم وقفه ای ایجاد نشود و ما تا زمانی که تخلف در مورد فردی به اثبات نرسیده باشد نمی توانیم او را از آزمون محروم کنیم.

محققی تاکید کرد: در مورد لغو پروانه پزشکی افراد متقلب این موضوع یک موضوع اخلاقی است و به نظر من اگر کسی تقلب کرده است صلاحیت ادامه فعالیت در شغل پزشکی را ندارد.

وی در مورد اعتراضات برخی داوطلبان در مورد زمان آزمون مجدد دستیاری اظهار داشت: زمان آزمون در دوره سی و ششم از 10 هزار داوطلب به صورت کتبی نظرخواهی شده بود و زمان تعیین شده بهترین زمان اعلام شد تا ما بتوانیم مدیریت مناسب را در این موضوع داشته باشیم.