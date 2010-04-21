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۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

شب گذشته برگزار شد/

نشست نمایندگان 1+5 در نیویورک/ ارائه پیشنهادات جدید از سوی روسیه

نشست نمایندگان 1+5 در نیویورک/ ارائه پیشنهادات جدید از سوی روسیه

نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان ( 1+5 ) شب گذشته گرد هم آمده و آخرین تحولات مربوط به موضوع هسته ای ایران را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، این نشست در محل نمایندگی چین در سازمان ملل متحد و پشت درهای بسته برگزار شد.

این سومین دور از نشست کشورهای عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان درباره ایران است که با فشار آمریکا برای اعمال دور جدیدی از تحریم علیه تهران برگزار می شود.

در همین رابطه یکی از دیپلماتهای آشنا با موضوع ایران گفت : در این نشست پیشنهادهای جدیدی از سوی روسیه در خصوص موضوع هسته ای ایران ارائه شد.

این دیپلمات که خواست نامش فاش نشود از بیان جزئیات بیشتر در این رابطه خودداری کرد.

در همین رابطه معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با رسانه های ایرانی اعلام کرده بود که موضع روسیه در قبال برنامه هسته ای ایران تغییری نکرده است.

کد مطلب 1068223

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