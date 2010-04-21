شاعران ایران و جهان در جوار حافظیه گرد آمدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این شب شعر که شامگاه دوشنبه برگزار شد از مجموع سه برنامه ویژه همایش شاعران ایران و جهان بود که در شیراز تدارک دیده شده است.

برگزاری این گونه برنامه ها به طور طبیعی می تواند شیراز را در رسیدن به عنوان شهر خلاق ادبی یاری کند. چندی پیش شیراز پرونده خود را برای یونسکو جهت دریافت عنوان شهر خلاق ادبی ارسال کرد و از همان زمان برگزاری مراسم های ادبی و فرهنگی بیشتر نیز در دستور کار قرار گرفت تا این عنوان سریعتر به شیراز تعلق گیرد.



برگزاری مراسم روز جهانی شعر و شاعران ایران و جهان از این دست اقدامات به شمار می رود و شیراز را برای رسیدن به عنوان مذکور یک گام به جلو می برد.



در این راستا شب شعر شاعران ایران و جهان نیز در شیراز شامگاه گذشته برگزار شد و نورالدین صمود از تونس، نکولای ساجی اف از روسیه، ابوطالب مظفری از افغانستان، منیر مزید از رومانی، مریوان حلبچه ای از عراق، مختار قاسم زاده از نخجوان، خالد محمد المحمود از قطر، خالد نقوی از پاکستان و مصطفی اصلان از ترکیه از جمله شاعرانی بودند که از خارج از کشور در شب شعر ایران و جهان شیراز شرکت کردند.



در جریان این شب شعر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز طی سخنانی گفت: شیراز سند زنده و گویای اصالت ملی و ایرانی بوده است.شهری که چون باغستانی پهناور از هرگوشه و کنارش درختان تناور و گلشن فرهنگ فراز ایران اسلامی سرکشیده و به آسمان سرسائیده اند و بوستانی ساخته اند به ژرفا و دیرینگی این دیرینه یار، شیراز جنت طراز شهری است که جلوه های شکوهمند خدادادی ، مواهب گوناگون طبیعی و آثار ارجمند باستانی را یک جا در کنار هم به هم آمیخته و با هم دارد.



منصور طبیعی در ادامه سخنان خود به شعر حافظ اشاره کرد و گفت: حافظ منادی عشق، صلح و دوستی است، عشق که موقوف هدایت است و آدمی و پری طفیل اویند و آسمان و زمین و نعیم جهان، نزد فرازمندیش بی قدر و قصیرند و از بلندی قداستش، دست فرشتگان بدو نمی رسد و عقل، طفل دبستانی اوست و سرمایه عمر آدمی هموست که نقش مقصود از کارگاه هستی است.

وی گفت: جهان امروز ما بیش از هر زمان دیگر به پیام صلح و دوستی و عشق ورزی حافظ شیرازی نیازمند است.



در حاشیه این شب شعر مریوان حلبچه ای از عراق نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شعر در زندگی مردم این منطقه جایگاه خوبی دارد، افزود: بیشترین آثار ادبی ما آثار کلاسیک است که تحت تاثیر شاعران کلاسیک ایران قرار داشته اند.



وی با اشاره به اینکه مردم عراق رابطه خوبی با شعر دارند، افزود: در عین حال شعر در سطح دانشگاه چندان خوب ظاهر نشده و دانشگاه فعالیت خیلی زیادی در این قسمت ندارند.



همچنین منیر مزید از رومانی نیز بیان کرد: شیراز مرکز فرهنگ ایرانی به شمار می رود و می تواند مرکز فرهنگ کل جهان نیز به شمار آید.



وی با اشاره به نقش همایش شاعران ایران و جهان در روابط ادبی کشورهای مختلف نیز بیان کرد: شاعرانی که در شیراز حضور دارند می توانند خاطره خوشی را از این شهر به کشور خود ببرند و در واقع می توانند مانند رسانه داشته هایی را که در این شهر کسب کردند به سایر نقاط منتقل کنند.



همایش شاعران ایران و جهان گامی به‌ سوی شهر خلاق ادبی



در ادامه این شب شعر نیز مدیر عامل بنیاد فارس شناسی نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این شب شعر یکی از سه ویژه برنامه ای بوده که برای یادروز سعدی در شیراز پیش بینی شده، تصریح کرد: هرساله اجرای برنامه های یادروز سعدی و حافظ از سوی بنیاد فارس شناسی به عنوان دبیر مراسم و به نمایندگی از ارگانهای فرهنگی تدارک لازم را می بیند.



علی اکبر صفی پور از برگزاری همایش شاعران ایران و جهان در شیراز نیز به عنوان یکی از عواملی یاد کرد که در کسب عنوان شهر خلاق ادبی برای شیراز موثر است و افزود: برگزاری روز جهانی شعر و گردهمایی شاعران ایران و جهان به خوبی می تواند در روند کسب عنوان شهر خلاق ادبی از یونسکو برای شیراز تاثیر گذار باشد.



وی همچنین برگزاری چنین همایش هایی را در برقراری ارتباطات فرنگی و ادبی با دنیا تاثیر گذار توصیف کرد.





