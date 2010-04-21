همت و کار مضاعف برای شکوفایی ظرفیتهای فرهنگی کردستان ضروریست

حجت الاسلام محمد شریف شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: توجه به همت و کار مضاعف در سال جاری برای شکوفائی ظرفیت ها و پتانسیلهای فرهنگی در استان کردستان امری ضروریست و باید اقدامات مناسب در راستای این مهم توسط نهادها و دستگاه های متولی در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر به کردستان با توجه به توانمندی های فرهنگی این منطقه ، استان را استانی فرهنگی نام نهادند و بنا بر این باید در شکوفایی این ظرفیت ها تلاش و کوشش بیشتری داشته باشیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: معرفی توانمندی های فرهنگی کردستان تنها با تبلیغ محقق نمی شود بلکه تحقق این مهم نیازمند همت و تلاش دو چندان فعالان برای تولید در این عرصه است و در کنار این مهم باید نگاه متولیان بخش فرهنگی در کردستان فرابخشی باشد.

حجت الاسلام شریفی بیان داشت: ایجاد تغییر و تحولات اساسی در بخش فرهنگی استان در سال همت مضاعف و کار مضاعف در راستای معرفی فرهنگی بودن کردستان امری لازم و ضروری است و همه ما وظیفه داریم که به نحو مقتضی در این جهت حرکت کرده و از همه پتانسیل ها و توانایی استان بهره برداری لازم را به عمل آوریم.

وی تحقق پیام رهبری را امری کاملا فرابخشی خواند و افزود: تعامل و همکاری تمام دستگاه های اجرایی و فرهنگی برای تحقق این مهم و دوری از موازی کاری و اتلاف سرمایه های ملی بسیار موثر است.