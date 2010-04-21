شمقدری با وزیر فرهنگ و میراث قطر دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر جواد شمقدری به کشور قطر معاون امور سینمایی و سمعی و بصری کشورمان با دکتر الکواری وزیر فرهنگ و میراث قطر دیدار کرد.

در این دیدار ضمن ارائه دعوت نامه دکتر حسینی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی به وزیر فرهنگ قطر گسترش فعالیتهای فرهنگی و سینمایی دردستور کار طرفین قرار گرفت و از آنجاکه دوحه به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عرب انتخاب شده است مقرر گردید هفته فرهنگ ایران در دوحه قطر برگزار گردد.

معاون امور سینمایی اعلام آمادگی وحمایت از ساخت یک فیلم سینمایی با موضوع اشغال فلسطین را مطرح کرد و قرار شد دو کشور ایران و قطر در این زمینه مشارکت و همکاری داشته باشند. برگزاری جشنواره فیلم سینمایی در غزه و حضور فیلم سازان آزاد دنیا در آن به جهت دفاع از مردم فلسطین نیز پیشنهاد دوم شمقدری بود که وزیر فرهنگ قطر اعلام آمادگی در خصوص همکاری متقابل را اعلام کرد.

در این دیدار که شفیع آقامحمدیان مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، سفیر ایران در قطر و هاشم میرزاخانی رئیس هیئت مدیره انجمن سینمای جوان نیز حضور داشتند وزیر فرهنگ و میراث قطر ضمن ابراز علاقه خود به ایران و اعلام این موضوع که مردم ایران زمین در گسترش زبان عربی نقش مهمی داشتند و صرف و نحو عربی را بسط و نشر دادند علاقه خود را به حضور در ایران قبل از تابستان امسال اعلام کرد و از اشتیاق خود برای سفر به شهر قم خبر داد.

هاشم میرزاخانی رئیس هیئت مدیره انجمن سینمای جوان و مشاور ویژه معاون سینمایی با حضور در برنامه چهل و پنج دقیقه ای در شبکه الجزیره مباحثی را در خصوص سینمای ایران مطرح کرد.