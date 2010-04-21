به گزارش خبرنگار مهر در قم ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این جشنواره از آب به عنوان نغمه جانبخش حیات نام برد و اظهار داشت: برنامههای فرهنگی و هنری میتواند در نهادینه کردن فرهنگ استفاده بهینه از آب در جامعه موثر باشد.
مهندس عبدالحمید توکلیبینا با تأکید بر اینکه باید در رابطه با استفاده صحیح از آب در جامعه فرهنگسازی مناسب صورت گیرد، خاطرنشان کرد: امیدواریم جشنواره فرهنگی و هنری آب صدای زندگی گام موثری در راستای استفاده بهینه از آب باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با قدردانی از همکاری مسئولان آموزش و پرورش استان و مدیران و مربیان مدارس با مروجان استفاده بهینه از آب ابراز داشت: جشنواره «آب صدای زندگی» حاصل هفت ماه تلاش همکاران ما در بخش آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب و همکاری دلسوزانه مسئولان آموزش و پرورش است که با بیش از 750 اثر از دانشآموزان به ثمر نشسته است.
وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای نهادینه کردن فرهنگ استفاده بهینه از آب در بین دانشآموزان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم دانشآموزان میتوانند با فراگیری راههای صحیح استفاده از آب، سفیران خوبی در منازل باشند و در آینده نزدیک میزان استفاده از آب در استان و کشور به استانداردها نزدیک شود.
ارسال 752 اثر توسط دانش آموزان
لازم به یادآوری است فراخوان دومین جشنواره فرهنگی و هنری آب، صدای زندگی از بهمنماه سال گذشته به 314 مدرسه ابتدایی ارسال شد که از سوی دانش آموزان 752 اثر در قالب شعر، سرود، نمایش و کتاب به دبیرخانه جشواره رسید.
پس از مرحله نخست داوری تعدای از آثار برای ارائه حضوری در ایام برگزاری جشنواره برگزیده شد که در این مدت نیز هیئت داوران آثار برتر را از بین آثار به نمایش درآمده انتخاب میکنند و از صاحبان آثار برتر در اختتامیه جشنواره تقدیر خواهد شد.
اجرای نمایش، شعرخوانی و بازخوانی ترانه «الله باران» توسط دانش آموزان از برنامههای آیین افتتاحیه دومین جشنواره فرهنگی و هنری «آب، صدای زندگی» بود.
با هدف نهادینهکردن مصرف آب؛
دومین جشنواره «آب، صدای زندگی» در قم آغاز بکار کرد
قم - خبرگزاری مهر: دومین جشنواره فرهنگی و هنری «آب، صدای زندگی» با هدف نهادینه کردن استفاده بهینه از آب در بین دانشآموزان با حضور برخی از مسئولان استان در تالار آب شرکت آب و فاضلاب آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این جشنواره از آب به عنوان نغمه جانبخش حیات نام برد و اظهار داشت: برنامههای فرهنگی و هنری میتواند در نهادینه کردن فرهنگ استفاده بهینه از آب در جامعه موثر باشد.
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