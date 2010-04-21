رشد 55 درصدی اعتبارات بخش بهداشت و درمان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی ناصحی عصر چهارشنبه در شورای بهداشت و درمان دانشگاه افزود: اجرای ساختار جدید وزارت بهداشت و درمان باعث توجه بیشتر به دو بخش بهداشت و درمان خواهد شد.

وی با بیان اینکه با انتزاع بخش بهداشت از درمان حوزه سلامت ارتقا میابد افزود ادغام بهداشت و درمان در چند سال گذشته نه تنها کمک قابل توجهی به بخشهای بهداشت و درمان نکرد بلکه با جهت دهی نامناسب به این دوبخش کم توجهی نیز شد.

ناصحی افزود: با طراحی متمم جدید حوزه های بهداشتی با توجه به بستر بوجود آمده در ساختار وزارت بهداشت باید جدیت بیشتری در بهداشت و سلامت جامعه شود.

وی با اشاره به اینکه تنها توجه بیشتر به درمان راهگشای سلامت جامعه نیست افزود : تجهیز صرف مراکز درمانی به دستگاههای پیشرفته و امکانات باعث سلامت جامعه نمی شود و باید در زمینه پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیر واگیر و بطور اعم به بهداشت توجه کافی داشت .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران با اشاره به شیوع بیماریهای غیر واگیر در جامعه افزود : تغییر الگوی زندگی و افزایش بیماریهایی همچون دیابت ، فشار خون ، چاقی و بیماریهای قلبی و عروقی نشانگر توجه کمتر به بهداشت بوده که با تفکیک حوزه های بهداشت از درمان گامی بسیار مهم در توجه به امر بهداشت برداشته می شود.

ناصحی با حمایت خود از این اقدام بسیار مهم افزود : تغذیه و توجه به ورزش همگانی از اصول بسیار مهمی است که در ساختار جدید وزارت بهداشت نهفته است .

وی با بیان اینکه اعتبارات حوزه بهداشت در بودجه سال 89 ،55 درصد رشد داشته است افزود: افزایش اعتبار حوزه بهداشت توسط مسئولین وزارت بهداشت به خصوص وزیر بهداشت درمان نشانگر توجه بیشتر به بهداشت می باشد که درخور تحسین است .

وی افزود : باتوجه به جایگاه مهم پزشکان حوزه سلامت در پزشک خانواده و خط اول بهداشتی درمانی باید به ارتقاء آموزشی آنان توجه شود که با راه اندازی دوره تخصصی طب خانواده گامی بلند در ارتقای سطح علمی پزشکان خانواده و افزایش کیفیت خدمات برداشته می شود.



