به گزارش خبرنگار مهر در قم، معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه قم ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران جذابیت جشن همراه با رعایت شئونات اسلامی را از خصوصیات بارز این مراسم دانست و افزود: الگوسازی ازدواج آسان که در آن مسائل شرعی و عرفی، اخلاقی نیز رعایت شود از جمله اهداف برگزاری جشنهای ازدواج دانشجویی است.
حجتالاسلام محمدرضاآخوندزاده گفت: ایجاد این باور که ازدواج میتواند در دوران دانشجویی نیز صورت بگیرد یکی از دستاوردهای جشن ازدواج دانشجویی است و بهار ازدواج در دوران دانشجویی جوانان است.
معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه قم با تأکید بر این موضوع که بیشترین مشکل عدم ازدواج، مسائل فرهنگی است نه اقتصادی ادامه داد: وظیفه دانشگاهها فرهنگسازی در امر ازدواج آسان و به هنگام است.
آخوندزاده گفت: اشتغالزایی برای جوانان میتواند در افزایش راندمان ازدواج مؤثر باشد.
وی آموزشهای قبل، حین و بعد از ازدواج را با اهمیت ارزیابی کرد و افزود: طی سالهای اخیر کارگاههای آموزشی ویژه مزدوجین قبل از ازدواج برگزار شده است که تأثیر بسزایی در استحکام کانون خانواده داشته و دارد.
گفتنی است مراسم ازدواج این 120 زوج دانشجو بعدازظهر روز پنجشنبه با حضور خانوادههای این زوجها در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: جشن ازدواج دانشجویی 120 زوج فردا در دانشگاه قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه قم ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران جذابیت جشن همراه با رعایت شئونات اسلامی را از خصوصیات بارز این مراسم دانست و افزود: الگوسازی ازدواج آسان که در آن مسائل شرعی و عرفی، اخلاقی نیز رعایت شود از جمله اهداف برگزاری جشنهای ازدواج دانشجویی است.
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