پنج میلیون پرونده سال گذشته وارد شوراهای حل اختلاف کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام محمد مهدی احمدی ‌میانجی عصر چهارشنبه در مراسم بهره ‌برداری از ساختمان جدید دادگستری شهرستان محلات در استان مرکزی افزود: هم اینک 12 هزار شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد و از آنجا که نیازی به احداث ساختمان ‌های جدید احساس نمی ‌شد دستگاه قضایی امسال را سال توسعه کیفی شوراهای حل اختلاف قرار داده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از پنج میلیون پرونده وارد شوراهای حل اختلاف شد که بخش اعظمی از این پرونده‌ ها که قابلیت صدور حکم و یا صلح و سازش داشته ‌اند مختومه شده و بخش کمی باقی مانده است که در سال جاری مورد بررسی قرار می ‌گیرد.

معاون قوه قضائیه ادامه داد: با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف ساماندهی شوراهای حل اختلاف و افزایش رضایت مردم از این شوراها در اولویت اصلی دستگاه قضایی قرار دارد.

حجت االاسلام و المسلمین احمدی در ادامه با بیان اینکه یک انسان کامل باید هم دارای جاذبه بوده و هم دافعه خاطرنشان کرد: امروز مهم این است کسی که در جامعه زندگی می ‌کند مردمدار باشد و در عین حال حق را رعایت کند و به هر فردی که برخورد می ‌کند با خوشرویی با وی رفتار کند.

وی با اشاره به اینکه مردم در هنگام مراجعه به بیمارستان‌ ها و دستگاه قضایی با استرس وارد می‌ شوند، گفت: دستگاه قضایی باید با اخلاق اسلامی و در عین حال صدور محکم حکم با مراجعان برخورد کرده و استرس ‌های آنان را کاهش دهد.

رئیس مرکز شورای حل اختلاف قوه قضائیه ادامه داد: بعضی از قضات تصور می ‌کنند چون که قاضی هستند باید اخمو باشند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند در حالی که این تصور اشتباه است چراکه آنها می ‌توانند با خوشرویی حکم محکمی را صادر کنند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت رعایت عدل و عدالت گفت: عدل از ابتدای خلقت انسان مورد سفارش بوده و برای انسان‌ ها همواره مورد تاکید قرار گرفته است.

محمد صادق مهدوی‌ راد افزود: عدل زیباترین کلمه است و حضرت علی(ع) زیباترین و بهترین اجرا کننده عدالت است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی بهترین مرجع اجرای عدالت است، تاکید کرد دستگاه قضایی باید به گونه ‌ای عدالت را برقرار سازد که مردم اعتماد بالایی نسبت به اجرای عدالت در این دستگاه پیدا کنند و آنجا را عدل خانه بدانند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی طولانی ‌کردن زمان رسیدگی به پرونده ‌ها را یک نمونه کامل بی ‌عدالتی عنوان و خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز در استان مرکزی پرونده ‌ها به روز مورد رسیدگی قرار می ‌گیرند.

وی همچنین با اشاره به احداث ساختمان جدید دادگستری محلات گفت: این ساختمان مجهز به اتوماسیون کامل اداری است.

محسن خطیب ‌آرا معاون اداری و مالی و پشتیبانی دادگستری استان مرکزی نیز گفت: تا پایان سال آینده 27 هزار متر‌مربع ساختمان در دستگاه قضایی استان به بهره ‌برداری می‌ رسد.

وی افزود: استان مرکزی یکی از استان ‌های پیشرو کشور در امر تامین فضاهای لازم در امر رسیدگی به امور قضایی مردم است.

ساختمان اداری دادگستری محلات در زمینی به مساحت شش هزار و 300 مترمربع و یک هزار و 780 مترمربع بنا و همچنین ساختمان جدید دادگستری شهر نیم ‌ور محلات با یک هزار مترمربع زمین و 425 متر زیربنا افتتاح و مورد بهره‌ برداری قرار گرفت.