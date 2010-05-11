سایه سنگین کمبود اعتبارات بر سر بخش مرکزی ورامین/ روستاهایی که باید شهر شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، این بخش با وسعتی معادل 200 کیلومتر مربع، دو دهستان، 40 روستا و مزرعه، 10 دهیاری مصوب و 12 روستای دارای شورای اسلامی دارد.

جمعیت روستایی بخش مرکزی بر اساس سرشماری سال 1385 حدود 28 هزار نفر و جمعیت شهری این بخش نیز حدود 223 هزار نفر است که در طول سه سال اخیر، حدود 10 درصد به این جمعیت افزوده شده است.

روند رو به رشد آبادانی در بخش مرکزی

بخشدار مرکزی ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین، با تأکید بر روند رو به رشد آبادانی و عمران در این بخش، اظهار داشت: بهسازی معابر و اجرای طرحهای هادی در 12 روستای دارای شورای اسلامی که طرح به آنها ابلاغ شده، از ابتدای سال 88 روند مطلوب تری به خود گرفته و در آینده نزدیک نیز چهار روستای باقیمانده، با همیاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، این طرح را شاهد خواهند بود.

منصور سالکی افزود: در بعد ورزشی نیز دو زمین چمن فوتبال و دو سالن ورزشی در این بخش احداث شده که سالن باغخواص در حال بهره برداری است و سالن ورزشی خورین نیز در آینده نزدیک، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری می رسد.

بخش مرکزی راه روستایی خاکی ندارد

وی تأکید کرد: با توجه به سیاست های دولت و پیگیری های صورت گرفته، بخش مرکزی فاقد راه روستایی خاکی است و تمام این راه ها آسفالته است.

سالکی افزود: به طور حتم، وجود راههای مناسب روستایی، نقش مؤثری در کاهش مهاجرتها از روستا به شهرها دارد و یکی از عوامل توسعه پایدار در روستاهاست.

وی در خصوص پروژه های دیگر انجام شده در روستاهای بخش مرکزی گفت: زیرسازی آسفالت، شن ریزی و لکه گیری، جدولگذاری و زیباسازی معابر، مرمت و بهسازی اماکن آموزشی و مذهبی، ایجاد حدود پنج هزار مترمربع فضای سبز و پارک کودک در روستاهای پرجمعیت ریحان آباد و قشلاق عمروآباد، مرمت و بازسازی دفاتر دهیاریها، راه اندازی فیبر نوری مخابرات در روستاها و اجرای طرح پوشش انهار و تعمیر موتورهای آب کشاورزی در 16 روستا و مزرعه واقع در بخش مرکزی، از جمله پروژه های مهم است.

لزوم افزایش اعتبارات تعویض شبکه آب روستایی

روستاهای بخش مرکزی همگی متکی به کشاورزی و دامپروری هستند و همین امر، لزوم افزایش اعتبارات تعویض شبکه های آب روستایی را گوشزد می کند.

اگر چه در سال 88 انقلابی در امر تعویض این شبکه ها در بخش مرکزی صورت گرفت، اما لزوم افزایش اعتبارات محسوس است.

بخشدار مرکزی ورامین در این خصوص اظهار داشت : طبق برنامه ریزی های به عمل آمده، روستاهای علی آباد فرسوده، عبدل آباد و ریحان آباد باید در سال جاری با اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان در مسیر تعویض شبکه های آب روستایی قرار گیرند.

سالکی افزود: هماهنگی های لازم جهت تأمین اعتبار این اقدام مهم صورت گرفته و با همیاری اداره آب و فاضلاب ورامین، می توان به اجرای این پروژه ها امیدوار بود، ولی اگر تأمین اعتبار نشود، ضربه بزرگی به روستائیان وارد می شود.

کمبود اعتبار بهسازی معابر روستاها جدی است

اگر چه سیاست های دولت بر امر رسیدگی به مشکلات روستائیان پایه ریزی شده، ولی بخش مرکزی ورامین همچنان از کمبود اعتبار بهسازی معابر روستایی رنج می برد.

بخشدار مرکزی ورامین در این خصوص گفت: اگر چه در سالهای اخیر به خصوص در سال گذشته زیرسازی و آسفالت راههای روستایی جعفرآباد به ریحان آباد و عبدل آباد، خورین به قوئینک زهری، علی آباد و باغخواص به احمدآباد و جاده ارتباطی بین خیرآباد و پوئینک جنوبی انجام شده و مرمت راههای روستایی خورین به خیرآباد، جاده ورامین به پاکدشت (جنب کانال آب قوئینک زهری) و تعریض آن، جاده باغخواص به اقبالیه، محمدیه و شاهزاده محمد و خیابان خیرآباد جنوبی شکل گرفته؛ ولی هنوز کمبود اعتبارات در این زمینه، مشکل ساز است.

وی خاطرنشان کرد: پروژه های زیرسازی، آسفالت و مرمت راههای روستایی نیازمند اعتبارات فراوان است و کمبود این بودجه احساس می شود که با وعده های داده شده توسط استانداری تهران، چشم به سالجاری دوخته شده تا این کمبودها برطرف شود.

کمبود کتابخانه و اماکن فرهنگی در بخش مرکزی

آنچه که به عنوان نکته حائز اهمیت در بخش مرکزی به چشم می آید، نبود کتابخانه و بالطبع، عدم وجود امکانات فرهنگی کافی در روستاها است.

متأسفانه در هیچ کدام از روستاهای بخش مرکزی کتابخانه نیست و انتظار می رود که حداقل در مرکز دو دهستان این بخش، کتابخانه هایی احداث شود تا مردم بخش مرکزی بتوانند از لحاظ فرهنگی نیز تا حدی اِغناء شود.

معضلی به نام مهاجرپذیری و لزوم شهر شدن برخی روستاها

مهمترین معضل روستاهای بخش مرکزی، مهاجرپذیری گسترده آنها به دلیل حضور در حاشیه جاده اصلی تهران به ورامین است.

این مهاجرتهای بی رویه آنچنان ادامه یافته و غیرقابل کنترل شده است که جمعیت برخی روستاها مانند عبدل آباد به هفت هزار نفر رسیده است.

بخشدار مرکزی ورامین معتقد است: با امکانات و بودجه های اندک دهیاریها و روند رو به رشد جمعیت و مهاجرپذیری این روستاها، مشکلات زیادی به وجود آمده که به ضرر روستائیان است.

سالکی افزود: لازم است که روستاهای حائز شرایط شهر شدن، به شهر تبدیل شوند تا معضلات عمرانی، بهسازی و حتی اجتماعی به وجود آمده در این مناطق تا حدودی برطرف شود.

از سوی دیگر، رئیس شورای بخش مرکزی ورامین نیز، بزرگترین و اصلی ترین مشکل این بخش را مهاجرپذیر بودن آن دانست.

مهدی چنگیزی در این خصوص به خبرنگار مهر در ورامین گفت: روستاهایی که در گذشته، حداکثر 150 خانوار جمعیت داشته اند، امروزه شاهد 600 تا دو هزار خانوار ساکن هستند.

وی افزود: طبیعی است که امکانات موجود در این روستاها، پاسخگوی افزایش سریع جمعیت نباشد.

این مسئول تأکید کرد: جاده ها کماکان روستایی است و جاده هایی که برای استفاده 150 خانوار بوده اند، به هیچ وجه نمی توانند جوابگوی حداقل 600 خانوار باشند.

بافت روستایی جوابگوی مهاجرتها نیست

هر 10 سال یکبار، طرحهای هادی روستایی نقشه برداری می شود ولی در عمل، اتفاق مثبتی نمی افتد.

همین امر باعث شده تا بافت روستایی در روستاهای مهاجرپذیر، فقط قابل استفاده برای افراد بومی باشد و جوابگوی مهاجرتها نباشد.

جمع بندی تمام این مسائل و معضلات، لزوم شهر شدن چند روستای پرجمعیت بخش مرکزی ورامین را گوشزد می کند.

معضل ساخت و سازهای بی رویه

یکی از مشکلات مهمی که بخشداری مرکزی ورامین با آن دست و پنجه نرم می کند، حجم بالای ساخت و سازهای غیرمجاز، به دلیل همین افزایش بی رویه جمعیت در بافتهای روستایی است.

این امر، معضلات و مشکلات جدی را برای روستاها، دهیاریها، شوراهای اسلامی و بخشداری مرکزی ایجاد می کند.

راه حل این معضل نیز می تواند اصلاح طرحهای هادی روستاها باشد؛ از سوی دیگر، هزینه های بالایی از سوی روستائیان برای جواز ساخت پرداخت می شود که بالطبع از توان مردمی که درآمد پائینی دارند، خارج است.

هزینه های 700 تا 800 هزار تومانی برای جواز ساخت یک ساختمان یکصد متری، نوعی اجحاف در حق مردم نیز هست؛ اما تمام هزیه های ی ک روستا فقط از این طریق و گاهی اوقات، منابع تزریقی از سوی بخشداری و دولت تأمین می شود که باید فکری به حال افزایش اعتبارات داشت.

افزایش اعتبارات؛ مُسَکّنی برای بهتر شدن

به نظر می رسد علیرغم تلاش های بخشدار مرکزی، شوراهای اسلامی و دهیاران این بخش، مهمترین معضلی که وجود دارد، کمبود اعتبارات عمرانی و فرهنگی است.

عزم ملی، استانی و شهرستانی برای حل این معضل بزرگ ضروری به نظر می رسد، چرا که این امر می تواند مُسَکّنی هر چند مقطعی، برای بهتر شدن اوضاع در این بخش باشد.

جمعیت حدود 300 هزار نفری فعلی در بخش مرکزی و 250 هزار نفری در سرشماری سال 1385 لزوم تسریع در افزایش اعتبارات را یادآوری می کند.

اگر به این نکته توجه شود که جمعیت برخی از استانهای کشورمان تقریباً با جمعیت بخش مرکزی ورامین برابری می کند، جای درنگ نمی ماند و مسئولان شهرستان، استان و کشور، آستین همت بالا می زنند تا در سال مزیّن به «همت و کار مضاعف»، دین خود را به مردم ورامین ادا کنند.

این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که بخشداری مرکزی ورامین، با حجم گسترده جمعیتی و مشکلات زیادی که پیش رو دارد، نیازمند تزریق اعتبارات فراوان و همیاری همه مسئولان ارشد شهرستان ورامین، استان تهران و حتی کشور است.