مواضع مداخله جویانه فرانسه پذیرفنتی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران از دولت فرانسه خواست به رویه های دوگانه در داخل و خارج از این کشور پایان دهد.

مقامات فرانسوی در شرایطی به خود اجازه اظهارنظر در خصوص مسائل داخلی کشورها می دهند که نقض حقوق شهروندان و نادیده گرفتن درخواست های منطقی مردم این کشور همچنان ادامه دارد.

مهمانپرست تصریح کرد: در فرانسه حقوق مسلمان خدشه دار شده و آنها اجازه ندارند فرائض مذهبی از جمله حجاب را بر اساس اعتقادات خود اجرا نمایند.

سخنگوی وزارت امورخارجه همچنین ناآرامی های آغاز سال جاری میلادی در این کشور و سرکوب خشن آن را نشانه بی اعتنایی به معضلات جدی جامعه فرانسه دانست که در مقاطع زمانی مختلف در قالب ناآرامی و اعتراض ظهور پیدا می کند.

وی توصیه کرد: مقامات فرانسوی به جای فرافکنی در مورد آزادی و رعایت حقوق بشر در سایر کشورها، حل ریشه ای مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور خود را در دستور کار قرار دهند.