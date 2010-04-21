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۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۲۱:۲۹

مهمانپرست:

مواضع مداخله جویانه فرانسه پذیرفنتی نیست

مواضع مداخله جویانه فرانسه پذیرفنتی نیست

سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران بیانیه اخیر وزارت امور خارجه فرانسه را مداخله در امور داخلی ایران خواند و تصریح کرد: این گونه دخالت ها از سوی هیچ کشوری و به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران از دولت فرانسه خواست به رویه های دوگانه در داخل و خارج از این کشور پایان دهد.

مقامات فرانسوی در شرایطی به خود اجازه اظهارنظر در خصوص مسائل داخلی کشورها می دهند که نقض حقوق شهروندان و نادیده گرفتن درخواست های منطقی مردم این کشور همچنان ادامه دارد.

مهمانپرست تصریح کرد: در فرانسه حقوق مسلمان خدشه دار شده و آنها اجازه ندارند فرائض مذهبی از جمله حجاب را بر اساس اعتقادات خود اجرا نمایند.

سخنگوی وزارت امورخارجه همچنین ناآرامی های آغاز سال جاری میلادی در این کشور و سرکوب خشن آن را نشانه بی اعتنایی به معضلات جدی جامعه فرانسه دانست که در مقاطع زمانی مختلف در قالب ناآرامی و اعتراض ظهور پیدا می کند.

وی توصیه کرد: مقامات فرانسوی به جای فرافکنی در مورد آزادی و رعایت حقوق بشر در سایر کشورها، حل ریشه ای مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور خود را در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 1068770

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