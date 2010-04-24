تابستان امسال مردم هرمزگان مشکل آب ندارند

حسیت خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با بیان اینکه میزان مصرف آب شرب در استان طی سال گذشته 59 میلیون متر مکعب بوده است و میزان کل مصرف آبشرب در کشور شش میلیارد متر مکعب است، افزود: با توجه به رشد جمعیت در سال 88 و واگذاری انشعابات جدید همچنین کنترل مصارف مشترکین و کاهش پرت و هدر رفت در شبکه های آب شهرها طی سال گذشته کاهش مصرف آب داشته ایم .
وی با اشاره به استمرار خشکسالیهای اخیر و اقدامات پیشگیرانه این مجموعه جهت مقابله با اثرات آن که مهمترین آنها کاهش جدی ذخایر منابع آب زیرزمینی استان بوده است، یادآور شد: مصرف سرانه آب در کشور در شهرهای بزرگ بالای 200 لیتر در روز برای هر نفر و سرانه مصرف آب در استان 125 لیتر در روز برای هر نفر در سال 88 می باشد که نسبت به سال 87 ، هشت درصد کاهش داشته است.
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