میز و نیمکت مدارس استانداردسازی می شوند

مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استاندارد میز و نیمکت مدارس کشور نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار عقب است، افزود: سالانه اعتبارات زیادی صرف تجهیزات مدارس و دانشگاهها می شود اما تولید کنندگان استانداردهای لازم را رعایت نمی کنند و این عقب ماندگی هم در بحث هندسی و هم در فنی که شامل کاربرد مواد قابل دوام در تجهیزات است دیده می شود.



به گفته رئیس سازمان نوسازی مدارس، سالانه 90 تا 100 میلیارد تومان صرف خرید تجهیزات مدارس می شود.

پیش از این کارشناس مسئول توسعه تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران گفته بود: تحقیقات در میان دانش آموزان تهرانی نشان داده که همه دانش آموزان یک یا دو ناهنجاری قامتی و اسکلتی دارند و میز و نیمکتهای غیر استاندارد مدارس و حتی اتوبوس و پارک باعث تشدید این ناهنجاری می شود.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش درباره اقدامات سازمان نوسازی مدارس برای اصلاح میز و نیمکت مدارس که منجر به ناهنجاری قامتی دانش آموزان شده است، گفت: با توجه به نگرانیهایی که در این باره وجود داشت، نامه ای را با امضای وزیر آموزش و پرورش به رئیس جمهور ارسال کردیم تا نسبت به اجباری کردن و به روز رسانی برخی از استانداردها به خصوص در تجهیزات مدارس اقدام کنند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ادامه داد: به جز این، در برخی از تجهیزات هیچ استانداردی در نظر گرفته نشده که خواسته ایم حتما به این موضوع نیز توجه شود.

رئیسی با انتقاد از اینکه عمر تجهیزات آموزشی در مدارس کشور پایین است، گفت: آنچه که در سفرهای استانی می بینیم بیانگر این است که تجهیزات آموزشی ما نیاز به تجدید نظر در تهیه و ساخت دارند.