به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور عصر پنجشنبه در نشست صمیمی خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد چگونگی اختصاص بودجه 70 میلیارد تومانی بخش فرهنگ قم به دستگاه‌ها، اظهار داشت: ما به مدیران همه دستگاه‌ها اعلام کردیم که طرح‌ها و برنامه‌های خودشان را برای جذب این اعتبارات ارائه کنند تا در کارگروهی بررسی شود و در صورت تصویب، اعتبارات مورد نیاز اختصاص یابد.



وی گفت: پرداختن به مفاخر شیعه و مسائل فرهنگی بومی، تقویت باورها و ارزش‌های دینی و ملی و برطرف‌کردن آسیب‌های فرهنگ عمومی از جمله رویکردهای برنامه‌های فرهنگی استان در سال جاری خواهد بود.



ایجاد اشتغال در کنار حفظ مشاغل موجود



موسی‌پور ایجاد اشتغال را یکی از اولویت‌های کاری استانداری قم در سال جاری عنوان کرد و یادآور شد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده امسال حداقل 15 هزار شغل، علاوه بر حفظ مشاغل موجود در قم ایجاد می‌شود.



وی با اشاره به شناسایی ظرفیت‌های مختلف استان برای ایجاد اشتغال، اظهار داشت: در این راستا کارگروه‌های تخصصی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کنند و اعتبارات و تسهیلات لازم به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.



استاندار قم، حمایت از صنایع دارای قابلیت بالای توسعه، ایجاد صنایع جدید، ایجاد بازارچه صنایع دستی، توسعه کشت گلخانه‌ای با هدف استفاده بهینه از منابع آب، ایجاد صنایع فرهنگی و... را از جمله ظرفیت‌های اشتغالزایی در این استان عنوان کرد.



توسعه حرم مطهر حضرت معصومه(س)



استاندار قم در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران، به طرح توسعه حرم مطهر حضرت معصومه(س) اشاره کرد و افزود: این طرح در سه ضلع غربی، شمالی و شرقی در دست اقدام است که بخش قابل توجهی از صحن غربی اجرا شده و در حال تکمیل است و طرح توسعه دیگری در این صحن پیش بینی کردیم که در فاز بعدی اجرا می‌شود.



موسی‌پور گفت: صحن شمالی نیز 40 هزار متر مربع مساحت دارد که فضای روی صحن امسال آماده بهره‌برداری می‌شود و امکانات زیر صحن از قبیل ایجاد پارکینگ برای دو هزار دستگاه خودرو و هزار دستگاه موتورسیکلت و... نیز به تدریج آماده خواهد شد.



وی اضافه کرد: برای توسعه صحن شرقی اعتبارات خوبی اختصاص پیدا کرده که عملیات اجرایی این طرح در دست اقدام است.



کم‌آبی در قم جدی است



استاندار قم وضعیت کمبود آب در قم را جدی توصیف کرد و اظهار داشت: در سال زراعی امسال میزان بارندگی در قم حدود 113 میلی متر گزارش شده است، در حالی که این میزان در سال گذشته 200 میلی‌متر بوده است و ما شاهد کاهش 43 درصدی بارندگی در این استان هستیم.



وی حجم آب ذخیره شده سد 15 خرداد را حدود 21 میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: این سد از زمانی که به بهره‌برداری رسیده است، این مقدار کم آب را تجربه نکرده است.



موسی‌پور اضافه کرد: در طول 20 سال گذشته میانگین بارندگی در استان قم حدود 190 میلی‌متر و در طول 50 سال گذشته حدود 160 میلی‌متر بوده است.



وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع مشکل آب شرب و صرفه‌جویی در مصرف آب اظهار داشت: برای پمپاژ آب از سد 15 خرداد اعتبار مناسبی اختصاص پیدا کرده است.



استاندار قم با اشاره به شناسایی 10 حلقه چاه برای تامین آب شرب مردم گفت: چند حلقه از این چاه‌ها حفر شده و مابقی آنها نیز در حال حفر است.



موسی‌پور تفکیک آب شرب از سیستم آبرسانی فضای سبز، تغییر الگوی کشت فضای سبز، برگزاری همایش بررسی چالش‌های کم‌آبی در اواخر اردیبهشت‌ماه، ارسال بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی برای صرفه جویی در مصرف آب و انتقال 60 میلیون متر مکعب پساب به دشت مسیله را از جمله این اقدامات برشمرد.