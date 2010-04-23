120 زوج جوان در دانشگاه قم به خانه بخت رفتند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام ناصر نقویان شامگاه پنجشنبه در این مراسم محبت به همدیگر و نیاز را از عوامل تحکیم‌بخش پیوند زوج‌ها عنوان کرد و یادآور شد: برخی‌ها فکر می‌کنند که محبت باید در دوران قبل از ازدواج ایجاد شود ولی این مسئله پیامدهای منفی زیادی برای جوانان در پی دارد.



وی ادامه داد: محبت وقتی در ادامه زندگی ایجاد شود به آن زندگی دوام می‌بخشد.



نقویان با بیان اینکه ما ایرانی‌ها کلمه خوشبختی را فقط در امر ازدواج می‌دانیم، تصریح کرد: ازدواج آن قدر مهم است که زیباترین واژه زندگی در این مقوله بیان می‌شود.



وی بیشتر نیازهای زنان را نیازهای عاطفی برشمرد و افزود: اگر این نیاز برطرف شود رشته محبت محکم‌تر خواهد شد.

نقویان بیان کلمات و جملات محبت‌آمیز، پرهیز از شوخی‌های ناپسند در محافل عمومی، خریدن هدیه، استفاده از واژه‌های زیبا در صحبت‌ها و... را از دیگر عواملی برشمرد که در تحکیم خانواده تاثیر بسزایی دارد.



دانشگاه قم بالاترین سهم ازدواج دانشجویی را در قم دارد



معاون نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه قم در حاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دفتر نهاد مقام معظم رهبری برای گسترش فرهنگ ازدواج آسان و به‌هنگام، جلوگیری از افراط و تفریط اقدام به برگزاری این مراسم کرده و دانشگاه قم از بین مابقی دانشگاه‌های استان قم بالاترین سهم را دارد.



حجت‌الاسلام محمدرضا آخوندی فرهنگ‌سازی ازدواج آسان را یکی از برنامه‌های دانشگاه‌ها عنوان کرد و افزود: در این راستا دوره‌های مختلف آموزشی قبل، حین و بعد از ازدواج در دانشگاه قم برگزار شده است.



وی گفت: این دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی به تفکیک دانشجویان مرد و زن برگزار شده است.



آخوندزاده تصریح کرد: علاوه بر جوایزی که از سوی دفتر مقام معظم رهبی به این دانشجویان اهدا می‌شود، دفتر نهاد در دانشگاه قم و مسئولان این دانشگاه نیز جوایز جداگانه‌ای به این زوج‌ها اهدا می‌کنند.