به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا سال 2011 میلادی ریاست سازمان کشورهای صادرکننده نفت به ایران واگذار خواهد شد، گفت: یکی از سیاستهای وزارت نفت تلاش برای ایجاد یک راهبرد درست به منظور توسعه منابع انرژی است تا بتوانیم برای توسعه منابع هیدروکربوری در حوزه خلیج فارس و کشورهای اوپک به یک راهبرد منطقی برای توسعه مبتنی بر عرضه، تقاضا و منابع تولید کننده دست یابیم.

این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه در حال حاضر منافع کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت از محل مالیاتهای انرژی تامین می‌شود، تصریح کرد: هم اکنون بخش اعظم درآمدهای کشورهای تولید کننده از محل فروش نفت است و از این رو تامین امنیت انرژی در بلند مدت یکی از مواردی است که باید مصرف کنندگان و تولید کنندگان بزرگ به آن توجه کنند.

وزیر نفت درباره تحریم‌های اقتصادی علیه صنعت نفت ایران بیان کرد: در حال حاضر با گذشت 31 سال از اعمال تحریمهای اقتصادی علیه صنعت نفت ایران اما قویتر از گذشته عمل می‌کنیم به طوری که درحالی که برخی از قدرتها حتی اجازه باز و بسته کردن برخی قطعات را در پیش از انقلاب به ایرانی‌ها نمی‌دادند، اما در حال حاضر ساخت بسیاری از تاسیسات و قطعات صنعت نفت در داخل 100 درصد بومی شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر ایران هیچگونه محدودیتی برای صادرات و فروش نفت خود ندارد، اظهار داشت: کاهش تقاضا در بازار بین‌المللی به دلیل رکود اقتصاد جهانی امری کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد و به نظر می‌رسد این رکوردها منجر به بحرانهای مالی در کشورهای غربی شده هنوز به طور کامل از بین نرفته است.

میرکاظمی با اشاره به اینکه از سال 1930 میلادی تا کنون بحرانهای مالی ناشی از سیاستهای غلط برخی از کشورهای غربی تا به امروز ادامه داشته است، گفت: بخشی از کاهش تولید نفت ایران به دنبال پیروی از سیاست‌های سازمان اوپک بوده که این کاهش تولید نیز در راستای رکود در بازارهای جهانی ایجاد شده است.

وی همچنین با اشاره به امضای قراردادهای بلند مدت برای فروش نفت خام ایران تبیین کرد: در مورد صادرات گاز نیز اگر قیمتها منطقی شود صادرات به سایر کشورها را انجام می‌دهیم و اگر قیمتها منطقی نباشد ترجیح می‌دهیم به جای صادرات گاز این حامل انرژی را به مخازن نفتی و یا سایر فرآورده‌های با ارزش گازی تبدیل کنیم.