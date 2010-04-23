به گزارش خبرنگار مهر، تنها چند ساعت پس از اعلام نتایج اولیه آزمون دستیاری داوطلبان معترض به نتیجه آزمون دستیاری به طور مرتب با سرویس حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر تماس می گرفتند و خواستار بررسی اعتراضاتشان از طریق این رسانه بودند. در این گزارش بخشی از اعتراضات بیش از 30 داوطلب یا خانواده های معترض آنها را که با خبرگزاری مهر تماس گرفته اند را منعکس می کنیم.

داوطلبی از اصفهان با خبرگزاری مهر تماس می گیرد و معتقد است: سالها است که روند رتبه ها و نمره ها از یک روال منطقی تبعیت می کند اما امسال یکباره پس از برگزاری آزمون مجدد و با وجود فشارهای روانی زیادی که به داوطلبان وارد شد، می بینیم که رتبه ها نسبت به دوره های پیش چهار برابر شده است و هیچ امیدی برای پذیرفته شدن در رشته دلخواه که نه حتی رشته های معمول هم وجود ندارد.

داوطلب دیگری که در یکی از دانشگاههای شمال کشور تحصیل کرده است می گوید: وزارت بهداشت باعث این همه نارضایتی شده است ما پس از دریافت کلیدها می دانیم که چه سئوالی را درست و چه سئوالی را نادرست جواب داده ایم و بر نمره خود واقف هستیم و وقتی هم از افرادی که همواره جزء شاگرد اولها بوده اند و رتبه های عجیب گرفته اند، خبر می گیریم متوجه می شویم که ابهام زیادی در این آزمون وجود دارد.

وی می افزاید: به هر حال هر دانشجوی پزشکی یک روزمه کاری مشخصی در دانشگاه دارد و وقتی می بینیم افرادی که شاگرد اول بوده اند رتبه ای نامتناسب با نمره خود گرفته اند صحت آزمون برای ما مورد شهبه قرار می گیرد.

داوطلب دیگری که از اهواز تماس گرفته است، می گوید: داوطلبان دستیاری همواره در استرس بسر می برند. تا حالا می گفتند که سئوالات دستیاری فروخته می شود حالا می گویند شایعه فروش رتبه ها به گوش می رسد. ما دیگر نمی دانیم با چه امیدی باید به وزارتخانه ای که باید متولی اصلی حراست از برگه های امتحانی ما باشد اطمینان کنیم.

داوطلب معترض دستیاری که از یکی از شهرهای مرکزی ایران تماس می گیرد معتقد است: تمامی مشکلات و اعتراضات داوطلبان دستیاری در مورد رتبه ها به دلیل آزمون غیراستاندارد است.

وی یادآور می شود: تمام 16 هزار داوطلب برای آزمون 29 بهمن سرمایه گذاری کرده بودند و بسیاری معتقدند که نمره امتحان اول آنها خوب شده بود اما گروه زیادی از داوطلبان دستیاری نیز معتقد هستند که امتحان دوم غیر استاندارد بوده است. وقتی 30 گزینه پشت سر هم الف می شود و یا هیچ پیوستگی بین سئوالات وجود ندارد و مشخص است که مثلاً سئوالات پاتولوژی را فردی که تسلط کامل نداشته، طراحی کرده است پس چطور توجیه می شود رتبه ها معقول و طبیعی است.

این داوطلب در ادامه تاکید می کند: سنجش می تواند نمره های امتحان اول و دوم را با هم مقایسه کند و اینجا مشخص می شود که چه کسی توانسته است بهتر به سئوالات پاسخ دهد.

وی خاطرنشان می کند: آزمونی که نتواند میان داوطلبی که تلاش کرده با داوطلبی که بدون تلاش و شانسی به سئوالات پاسخ دهد، تمایز ایجاد کند غیر استاندارد است. بازی کردن با سرنوشت 16 هزار پزشک و استرس های بسیار به آنها وارد کردن نتیجه ای جز سرخوردگی آنها در بر نخواهد داشت.

این داوطلب که از اصفهان تماس می گرفت با بیان جمله ای معترضه به مهر می گوید: سرنوشت پزشکان نباید تحت تاثیر عدم مدیریت صحیح وزارت بهداشت در مورد امنیت آزمونی مهم چون دستیاری قرار گیرد و داوطلب نباید تاوان خطای وزارت بهداشت را بدهد.

داوطلب دیگری نیز از اصفهان معترض بود که بیش از 30 سئوال آزمون به طور متوالی پاسخ الف داشت که این امر استرس و نگرانی را برای داوطلبان ایجاد کرده بود. وی معتقد بود چگونه یک طراحی استاندارد می تواند چنین نتیجه ای داشته باشد که پاسخ 30 سئوال در یک آزمون ملی و مهم مانند دستیاری الف و همانند سیخ کباب در پاسخنامه باشد.

مادر یکی از داوطلبان که خود را یک فرهنگی معرفی می کرد در تماس با خبرگزاری مهر می گوید: من به عنوان یک فرهنگی بازنشسته که همه عمر خود را صرف تربیت فرزندان این کشور کرده ام از این مسئله متاسف شده ام که بچه هایی که بیشتر زحمت درس خواندن کشیده اند، کمتر به جایی رسیده اند. ما اگر پول هم داشتیم هیچ وقت اجازه نمی دادیم با پول فرزندانمان ارتقا پیدا کنند اما نتیجه ای که از دستیاری دیده ایم همه ما را ناامید کرده است.

داوطلب دیگری راهکار وزارت بهداشت برای بهتر شدن وضعیت پیش آمده برای داوطلبان دستیاری را افزایش ظرفیت پذیرش می داند و می گوید: درحالی که مسئولان این توجیه را می کنند که آزمون ساده تر بوده و الزاماً نباید رتبه ها همانند سال گذشته می بوده و یکدفعه سطح علمی بالاتر رفته پس بهتر است حداقل ظرفیت پذیرش را بالا ببرند تا داوطلبان بهتر بتوانند انتخاب رشته کنند.

اعتراضات داوطلبان دستیاری در حالی ادامه دارد که طیف گسترده ای از این داوطلبان معتقد هستند نمره ها و رتبه همخوانی با روند عادی بالارفتن رتبه ها در سالهای گذشته ندارد و نمونه هایی که عنوان می شود نشان می دهد نمره های یکسان رتبه هایی با اختلاف بیش از اندازه بوجود آورده است و تراکم داوطلبان در رتبه ها غیرعادی است.

از سوی دیگر داوطلبان خواهان رسیدگی مسئولان وزارت بهداشت به اعتراضات آنها و روئیت پاسخنامه های خود هستند. داوطلبان معترض که گروهی از آنها نیز روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه در محل وزارت بهداشت تجمع کرده بودند، معتقد بودند که مرکز سنجش می تواند با انتشار اسامی، افرادی که نمره ها و رتبه های بالایی را کسب کرده اند را به بخشی از این ابهامات پاسخ گوید.

رسیدگی جدی به تخلفات آزمون اول دستیاری که از سوی وزارت بهداشت باطل اعلام شده بود نیز از دیگر خواسته های معترضان دستیاری است چرا که این داوطلبان اظهار می دارند که اسامی متخلفان باید اعلام عمومی شود تا حداقل متخلفان به جامعه پزشکی معرفی شوند.

درحالی که مسئولان وزارت بهداشت در پاسخ به معترضان اعلام کرده اند که این اعتراضات طبیعی است و تراکم رتبه در هر دوره ای وجود دارد اما بخش عمده ای از معترضان که از پزشکان دانشگاههای بزرگ هستند معتقدند که شرکت داوطلبان استعداد درخشان و کارورزان توجیه مناسبی برای تراکم رتبه ها در یک گروه مشخص نمره های 400 تا 600 نیست.

به گزارش مهر، به نظر می رسد که مسئولان وزارت بهداشت می توانند با شفاف سازی بیشتر در مورد رتبه ها و نمره های اعلام شده، به این ابهامات پاسخ دهند و با رسیدگی به اعتراضاتی که از طرق قانونی بیان می شود هرگونه شبه را از میان ببرند.

در این میان معرفی هرچه سریعتر متخلفان آزمون اول دستیاری دوره سی و هفتم که با اقدام وزیر بهداشت و به دلیل لو رفتن سئوالات باطل اعلام شده بود می تواند بخشی از این اعتماد از دست رفته را بازسازی کند.

سرویس حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر آمادگی دارد پاسخ مسئولان برگزاری آزمون و وزارت بهداشت را درباره اعتراضات داوطلبان دستیاری منتشر کند.