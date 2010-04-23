به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر ، سالن ویژه بازیهای تنیس روی میز با ترکیب زرد و قرمز که ترکیب رنگی جام ملت های آسیا 2011 است رنگ آمیزی شده و دکوراسیون مراسم در روز پنجشنبه به پایان رسیده است. همه تدارکات برای رسیدن به جلوه واقعی بزرگترین تورنمنت فوتبال در آسیاست.

میهمانان ویژه قبل از آنکه به سوی صندلی های خود راهنمایی شوند با عبور از روی فرش قرمز به محل پذیرای می روند. خبرنگارانی که از سرتاسر آسیا به این مراسم آمده اند در فضایی با مجهزترین وسایل ارتباط جمعی کار خود را شروع کرده اند.



اسپایر دوم بزرگترین مجموعه ورزشی سرپوشیده جهان است که بعد از استادیوم المپیک برلین مدال نقره بهترین فضای ورزشی جهان را به خود اختصاص داده است.

اسپایر دوم میزبان بازیهای قهرمانی دو و میدانی جهان در ماه گذشته بود بهترین فضای سرپوشیده ورزشی جهان است. نزدیک به 290 هزار متر مربع وسعت دارد و توسط "روجر تالیبرت" فرانسوی طراحی شده است.

مراسم قرعه کشی جام ملت های آسیا که ساعت 7 عصر به وقت دوحه - 20:30 روز جمعه به وقت تهران برگزار می شود و به صورت زنده روی وب سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا قابل مشاهده است.