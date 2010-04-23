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۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۳۲

با سخنرانی طارق رمضان؛

روابط آمریکا و جهان اسلام بررسی می‌شود

روابط آمریکا و جهان اسلام بررسی می‌شود

طارق رمضان و نماینده آمریکا در سازمان کنفرانس اسلامی روز چهارشنبه 28 آوریل ( 8 اردیبهشت ماه) در همایش سالانه مرکز مطالعه اسلام و دموکراسی به بررسی روابط آمریکا با جهان اسلام و پیشرفتهای این رابطه پس از گذشت یکسال از سخنرانی اوباما در قاهره می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین همایش سالانه مرکز مطالعه اسلام و دموکراسی در واشنگتن دی سی برگزار شده و موضوع آن " روابط آمریکا با جهان اسلام- یک سال پس از قاهره" است.

سخنرانهای اصلی این همایش طارق رمضان متفکر و فیلسوف برجسته مسلمان، استاد دانشگاه آکسفورد است که اخیرا منع سفر وی به آمریکا لغو شد، رضا اصلان مفسر آمریکایی مسلمان و رشاد حسین نماینده آمریکا در سازمان کنفرانس اسلامی هستند.

همچنین قرار است میزگرد ویژه ای با حضور نماینده ویژه جوامع اسلامی در وزارت کشور در کنار این همایش برگزار شود.

این برنامه دربرگیرنده کارشناسان برجسته از عرصه آکادمیک، نمایندگان رسمی دولت و نمایندگانی از جامعه مدنی است که موضوعاتی چون افکار عمومی، جوان و توسعه  را نیز بررسی می کنند.

مرکز مطالعه اسلام و دموکراسی در سال 1999 به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی و غیر حزبی با هدف تولید تحقیقات با کیفیت عالی درباره چالشها و فرصتهای دموکراسی تأسیس شد.

کد مطلب 1069226

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