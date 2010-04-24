ابلاغ آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی منوط به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی

مهدی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی تاکنون به دانشگاهها ابلاغ نشده است گفت: در حال حاضر بازنگری آئین نامه در وزارت علوم به اتمام رسیده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است.

وی افزود: تا شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره این آئین نامه نظر ندهد نمی توان آن را به دانشگاهها ابلاغ کرد.

رئیس مرکز هیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم گفت: در این آئین نامه آیتم های مختلف آموزشی و پژوهشی مد نظر قرار گرفته شده امتیاز انتشار مقاله در نمایه های بین المللی نیز در آئین نامه جدید یکی از امتیازات ارتقا به شمار می آید و میزان آن کاهش نیافته است.

وی اظهار داشت: فعالیت تحقیقاتی که در راستای نیازهای جامعه باشد نیز در آئین نامه جدید یا هم وزن امتیاز انتشار مقاله در نمایه بین المللی و یا بیشتر از آن است.