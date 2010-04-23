14 زندانی جرائم مالی در استان یزد آزاد شدند

اسلام افشون در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: هفت زندانی محکوم مالی با پرداخت بلاعوض مبلغ جرائم و هفت زندانی محکوم مالی دیگر نیز با پرداخت وام آزاد و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
وی با اشاره به آمار زندانیان مالی جرائم غیرعمد آزاد شده در سال گذشته خاطرنشان کرد: 140 زندانی محکوم مالی اعم از تصادفات، چک، حوادث کارگاهی و جرائم غیرعمد در سال 88 با مبلغی نزدیک به 21 میلیارد ریال از زندانهای استان یزد آزاد و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
افشون بیان داشت: در جلسه اخیر ستاد دیه استان یزد که با حضور اعضای ستاد در دادگستری استان یزد برگزار شد، پس از تصویب هیئت امنا و هیئت مدیره، زمینه آزادی تعداد 14 نفر از زندانیان محکوم مالی و جرائم غیر عمد استان با هزینهای بالغ بر 240 میلیون ریال به صورت بلاعوض فراهم آمد که این هزینه با کمک انجمن حمایت از زندانیان، کمیته امداد امام خمینی (ره) و ستاد دیه استان تامین شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در همین رابطه کمیته صلح و سازش ستاد دیه استان یزد نیز مبلغ بیش از شش میلیار ریال اخذ رضایت از شکات پروندههای محکوم مالی داشته است.
افشون با بیان اینکه بسیاری از خانواده های شکات نیز نیازمند هستند، یادآور شد: تلاش شده است در این زمینه وضعیت خانوادههای نیازمند مدنظر قرار گیرد.
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