محمدرضا علیقلیان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم در منطقه دیلمان و میان کاله در اسفندماه تمام شد. داستان آن درباره تبعیدگاهی است در سال‌های دور که چند تبعیدی و تبعید زاده در آن زندگی می‌کنند. ورود پرنده‌ای اسطوره ای که فلامینگو نام دارد و به عقیده آنها شوم است، باعث می‌شود زندگی چند نفر از آنها تغییر کند.

وی افزود: شمس لنگرودی در این فیلم نقش یک شاعر و استاد پیر را دارد که البته خود فیلم نیز فضایی شاعرانه دارد. کار صداگذاری "فلامینگو شماره 13" تا یک هفته دیگر توسط جهانگیر میرشکاری به پایان می‌رسد و موسیقی نیز که توسط مهدی رفاهی ساخته شده در مراحل پایانی است.

علیقلیان ادامه داد: متاسفانه به دلیل آماده نشدن فیلم به جشنواره کن نرسید، ولی امیدوارم بتوانیم در جشنواره بین‌المللی توکیو آن را به نمایش بگذاریم. فیلم پروانه ساخت دارد و به زودی برای گرفتن پروانه نمایش نیز اقدام می‌کنیم.

در "فلامینگو شماره 13" شمس لنگرودی، باران زمانی، رسول یونان، پیمان مقدمی و امیر آتشانی بازی می‌کنند.عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده: رسول یونان، مدیر فیلمبرداری: اسماعیل آقاجانی، صدابردار: امین میرشکاری، طراح گریم: اصغر مصطفایی، طراح صحنه و لباس: مهدی دیلمی و تهیه‌کننده:هومن توفیقی.