به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، فرامک عزیز کریمی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان اظهار داشت: این میزان خسارت در بخش‌های زراعت، باغبانی، امور دام و ساختمان‌های کشاورزی و در سطح 135 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: 11 شهر اندیمشک، دزفول، دشت‌آزادگان، رامشیر، رامهرمز، شوش، شادگان، شوشتر، هفتکل، هویزه و گتوند بیشترین خسارات ناشی از این بارندگی‌ها را متحمل شده‌اند.

کریمی پیش‌بینی کرد بیش از 200 هزار تن افت تولید بر اثر بارندگی و طوفان هفته گذشته در استان به وجود آید.

وی به مشکلات پیش آمده برای محصول گندم توسط بارندگی‌های اخیر در خوزستان اشاره کرد و گفت: مرطوب شدن دانه‌ها سبب شد تا کمباین نتواند محصول گندم را به درستی برداشت کند و عملا کمباین‌ها در زمین‌های زراعی متوقف شدند.

کریمی با اشاره به بهتر شدن کیفیت و کمیت محصول امسال نسبت به سال گذشته، تصریح کرد: با توجه به بارندگی‌های نسبتا مناسبی که در فصل زمستان اتفاق افتاد پیش‌بینی افزایش بیش از پیش برداشت محصول نسبت به سال گذشته می‌شد اما بروز پدیده طوفان و باد شدید منجر به خوابیدگی، شکستگی ساقه و ریزش گندم شد.