به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله ابراهیم امینی شامگاه جمعه در دیدار حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان وی، افزایش اعتبارات فرهنگی استان قم را قابل تقدیر دانست و اظهار داشت: مهمتر از اختصاص بودجه این است که مدیریت کافی در زمینه هزینه‌کرد آن صورت گیرد.



وی ادامه داد: نهادهای فرهنگی از بودجه‌های فرهنگی نهایت استفاده را می‌کنند اما مدیریتی بر امور فرهنگی ما وجود ندارد و هر سازمانی به صورت پراکنده کار فرهنگی انجام می‌دهد.



امام جمعه قم با بیان اینکه مسائل مربوط به جوانان و خانواده بر زمین مانده است، اظهار داشت: هر چند سازمان ملی جوانان در این زمینه فعالیتهایی انجام می‌دهد اما چون چارچوب مشخصی ندارد وضعیت فرهنگی خانواده‌ها و جوانان رضایت‌بخش نیست.



آیت‌الله امینی ادامه داد: 50 سال از تالیف تفسیر المیزان می‌گذرد اما شبهات فراوانی که امروز مشاهده می‌کنیم غوغا می‌کند و کسی پاسخگوی آنها نیست.



ضرورت انجام فعالیت‌های فرهنگی در عراق



وی در مورد ضرورت انجام کارهای فرهنگی در عراق گفت: انجام کارهای فرهنگی در عراق بسیار مورد نیاز است اما کار قابل توجهی صورت نگرفته است.



وی اضافه کرد: کارهای فرهنگی به نهادهای دولتی که دارای بودجه هستند واگذار شده است اما تجربه نشان داد که بخش‌های خصوصی اگر امکانات کافی داشته باشند و نظارت کافی بر نحوه فعالیتهای آنها صورت گیرد، از نهادهای دولتی موفق‌تر هستند.



آیت‌الله امینی با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های کتاب گفت: این نکته قابل بررسی است که برگزاری نمایشگاه کتاب چقدر مفید است.



وی اضافه کرد: جوانان ما نیاز به کار فرهنگی دارند اما توان خرید کتاب را ندارند و این در حالیست که بسیاری از کتابها به بزرگان اهدا می‌شود.



امام جمعه قم تصریح کرد: جوانان دانشگاهی و دبیرستانی نیاز به کتاب‌های مناسب خودشان دارند و باید کاری کرد که کتابها به صورت رایگان و یا با حداقل قیمت به دست آنها برسد.



آیت‌الله امینی بر لزوم تجهیز کتابخانه‌های مساجد تاکید کرد و یادآور شد: باید کتابهای مورد نیاز مردم به صورت هدفدار تهیه و در کتابخانه‌های مساجد قرار داده شود.



وضعیت سینما مطلوب نیست



وی سینما را ابزار و وسیله خوبی برای ترویج فرهنگ اسلامی دانست و در عین حال با انتقاد از مناسب‌نبودن وضعیت سینما در کشور گفت: هنرمندانی که در زمینه سینما فعالیت می‌کنند طبق سلیقه خودشان هنر را ظاهر می‌کنند و خیلی وقت است که وضعیت سینما مطلوب نیست و محتوای آن چیزی نیست که قابل توجه باشد.



آیت‌الله امینی با بیان اینکه هنر بهترین وسیله برای ترویج فرهنگ اسلامی است، خاطرنشان کرد: تهمت‌نزدن، دروغ نگفتن، کمک به همنوعان و بینوایان و... از مولفه‌های فرهنگ اسلامی است و اگر مسئولان سینما این مولفه‌ها را با هنر خودشان به نمایش بگذارند، تاثیرگذار خواهد بود.



وی ادامه داد: فیلم‌های آموزنده در کشور کم است و برخی از فیلمهایی که از سیما پخش می‌شود آموزنده نیست اما برخی از این فیلم‌ها آموزنده است.



وی اضافه کرد: این مسئله برای ما خوب نیست که بعد از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز در حوزه فیلم محتاج به خارج از کشور باشیم.



آیت‌الله امینی همکاری فیلم‌سازان با کارشناسان حوزه دین را خواستار شد و اضافه کرد: البته باید فیلم‌نامه‌ها قبل از اینکه به مرحله تدوین برسند توسط کارشناسان خبره حوزه دین ارزیابی شود.



وی ادامه داد: تهیه فیلم هزینه زیادی در بر دارد و گاهی مشاهده می‌شود این فیلمها با هزینه زیادی ساخته می‌شوند اما از نظر محتوایی و شکلی ایرادات اساسی دارد، برای رفع این ایرادات باید از نظرات کارشناسان مذهبی در حین تولید فیلم استفاده کرد.



لزوم اشاعه فرهنگ قرآنی



آیت‌الله امینی اشاعه فرهنگ قرآنی را مهم‌تر از فعالیت‌های ظاهری از قبیل روخوانی قرآن دانست و اظهار داشت: اخیرا شاهد هستیم فعالیت‌های قرآنی گسترش یافته است اما باید در کنار پرداختن به کارهای قرآنی معمولی از قبیل روخوانی، حفظ و قرائت قرآن کریم، به اشاعه فرهنگ قرآنی بیشتر توجه شود.



امام جمعه قم گفت: باید بر روی مسئله تدبر و تفکر در قرآن کریم بیشتر کار شود وگرنه فعالیتهای ظاهری جای کارهای واقعی و عمقی را می‌گیرد.



تاکید وزیر فرهنگ بر استفاده از ظرفیتهای دینی



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این دیدار حمایت از کتاب‌های دینی را یکی از برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برشمرد و یادآور شد: تعدادی از کتابهای برخی ناشران خریداری شده تا این افراد به فعالیت خودشان ادامه دهند.



سید محمد حسینی ادامه داد: ما با برگزاری جشنواره‌ها متعدد سعی کردیم زمینه‌ای را فراهم کنیم که آثار هنرمندان و شاعران سبقه دینی داشته باشد.



حسینی از برگزاری جشنواره شعر پایداری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و یادآور شد: این جشنواره در زمینه دفاع مقدس و مقاومت فلسطین است که شاعرانی از کشورهای سوریه و فلسطین در آن حضور پیدا می‌کنند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به توزیع یک میلیون نسخه از خطبه حضرت زهرا(س) در مدارس و کتابخانه‌های کشور به صورت رایگان اظهار داشت: در نمایشگاه بین‌المللی کتاب نیز بخش ویژه‌ای به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت زهرا(س) تشکیل خواهد شد که در این بخش کتاب‌ها با تخفیف 50 درصدی ارائه می‌شود.



وی در مورد حمایت از فعالیت‌های قرآنی گفت: حدود هزار موسسه قرآنی زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کشور فعالیت می‌کنند و ما برای ترویج فرهنگ قرآنی از این موسسات حمایت می‌کنیم.



حسینی گفت: در بخش مطبوعات نیز نظارت بر فعالیت‌های آنها دقیق‌تر شده تا از هرج و مرجی که وجود دارد رهایی پیدا کنیم.

وی با اشاره به فعالیت هفت هزار کانون فرهنگی و هنری در مساجد کشور، تصریح کرد: شبکه ارتباطی کانونهای مساجد در حال راه‌اندازی است تا این کانونها به هم پیوند بخورند.



دیدار خصوصی با هیئت رئیسه جامعه مدرسین



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه معاونان و مدیران خود با مراجعه به دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با هیئت رئیسه و برخی اعضای این جامعه دیدار و گفتگو کرد.



این دیدار به صورت خصوصی و بدون حضور خبرنگاران رسانه‌های جمعی صورت گرفته است.