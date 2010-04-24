- کاظم قریب آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان منع سلاحهای شیمیایی به عنوان معاون شورای اجرایی آن سازمان انتخاب شد.

- فرمانده نیروی دفاعی بحرین در دیدار با حسین امیر عبداللهیان سفیر ایران در منامه بار دیگر بر حمایت کشورش از برنامه های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران تاکید نموده و اذعان داشت که فناوری های مدرن روز همچون فناوری هسته ای، حق مسلم تمامی کشورها است.

- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: پیشرفتی در گفتگوهای صلح در خاورمیانه صورت نگرفته است

- برخورد پلیس با معترضین در یونان.

- پس از شش هفته تظاهرات، مخالفان دولت تایلند سرانجام برای مذاکره با دولت اعلام آمادگی کردند.

- دبیر کل ناتو از تحویل تدریجی مسئولیت امنیت افغانستان به مقامات این کشور خبر داد.

- مارسی وینوگراد یک عضو کنگره آمریکا از عضو دیگر این کنگره بنام "جین هارمان" به دلیل طرفداری از اقدام نظامی آمریکا علیه ایران انتقاد کرد.

- آخرین قربانی آمریکایی رسوایی های جنسی کشیش های مسیحی از شکایت خود علیه پاپ خبر داد.

- کشته شدن دو نیروی امنیتی و 5 غیر نظامی در انفجار دو بمب در شرق الجزایر.

- دیدار محمود عباس رئیس تشکیلات خوگردان فلسطینی و جرج میچل نماینده آمریکا در صلح خاورمیانه بدون نتیجه پایان یافت.

- وزیر خارجه ایران دوشنبه با مدیر کل آژانس بی المللی انرژی اتمی دیدار می کند.

- یکی از فرماندهان امنیتی عراق: القاعده همچنان و پس از کشته شدن رهبرانش توانایی اجرای عملیاتهای خود در عراق را دارد.