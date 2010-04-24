به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از برتری تیمش مقابل صبای قم در مرحله نیمهنهایی جام حذفی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: قبل از هر چیز میخواهم از همه بازیکنانم تشکر کنم که 120 دقیقه مرد و مردانه دویدند و بعد از آن از تماشاگران عاشق پرسپولیس که عاشقانه تیمشان را تشویق کردند. این پیروزی و صعود به دیدار نهایی جام حذفی حق آنها بود.
وی در ادامه افزود: دو تیم پرسپولیس و صبای قم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند. فقط حساسیت بازی که باید در پایان آن یک تیم حذف میشد، موجب استرس بازیکنان شده و بر روند کار دو تیم تاثیر منفی گذاشته بود. در بازی مقابل صبا بازهم صاحب شانسها و موقعیتهای زیادی شدیم به ویژه در نیمه دوم. بین دقایق 85 تا 93 بیش از سه موقعیت صددرصد گل داشتیم. در وقتهای اضافه نیز بارها موقعیت گل بدست آوردیم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه با اشاره به بازی خوب تیم صبای قم افزود: نمیتوان منکر بازی خوب تیم صبا شد. ما در بازی امروز تیم بزرگی را شکست دادیم. این تیم با حضور آقای کربکندی روزبه روز بهتر میشود. اگر به نتایج صبا در مراحل قبلی جام حذفی نگاه کنید، متوجه میشوید ما چه تیم بزرگی را شکست دادهایم.
دایی با ابراز خرسندی از بازی تیمش یاد کرد و افزود: امروز هم تیم ما و هم تیم صبا خوب کار کردند اما آن تیمی که برای پیروزی شایستهتر بود، تیم پرسپولیس بود. دو تیم فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتند و کسی دنبال فوتبال کثیف نبود. فکر میکنم تماشاگران از این بازی راضی بودند.
وی در خصوص دیدار تیمش برابر گسترش فولاد تبریز در فینال مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور گفت: در همه دنیا گاهی چنین اتفاقی رخ میدهد که یک تیم نه چندان مدعی فینالیست جام حذفی شود. به اعتقاد من تیم گسترش فولاد تبریز با شایستگی به دیدار نهایی جام حذفی صعود کرده است. تیمی که توانسته به ذوب آهن دو گل بزند و فینالیست شود، حتما شایستگی این کار را داشته است.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: در دیدار نهایی جام حذفی کار دشواری را مقابل گسترش فولادتبریز پیش رو داریم. ما در این بازی خود را از پیش برنده نمیدانیم با این حال خدا را شکر میکنیم که به دیدار نهایی رسیدهایم. امیدواریم پیروزیهای پرسپولیس در فینال جام حذفی نیز ادامه یابد و این فصل را به خوبی تمام کنیم. ما باید یک جام برای این هواداران بیاوریم.
دایی در ادامه به تعریف و تمجید از علیرضا حقیقی پرداخت و گفت: حقیقی جز سه دروازه بان برتر ایران است. او در بازی امروز بدون اشتباه گلری کرد. من به بازیکنانم گفتهام چیزی به کسی نمیدهم و همه باید آنچه میخواهند را از من بگیرند. علیرضا هم حق خود را گرفته است. او خوب تمرین میکند و عملکرد خوبی در دیدارهای گذشته داشته است. البته وجود و حضور میثاق هم در عملکرد حقیق بی تاثیر نبوده است.
وی ادامه داد: ما در تیم پرسپولیس دو دروازهبان آماده داریم که خیال ما را از درون دروازه راحت کردهاند. خیلی از تیمها آرزوی داشتن این دو دروازه بان را دارند. من با توجه به شرایط تیم و آمادگی آنها برای هر بازی دروازه بان اصلی را انتخاب میکنم. برای بازی با صبا انتخاب ما حقیقی بود که خوشبختانه او پاسخ اعتماد مرا داد و کوچکترین اشتباهی نداشت.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: پیش از دیدار با صبا فکر همه چیز را کرده بودیم، حتی روی پنالتی نیز تمرین داشتیم. البته من میخواستم در 90 دقیقه کار تمام شود اما بدشانس بودیم و کار به پنالتی کشید.
وی در خاتمه تصریح کرد: روزی که به پرسپولیس آمدم در مذاکراتی که با آقای کاشانی داشتم، این صحبت مطرح شد که در پایان فصل جاری یک جام باید برای هواداران بگیریم. ما امروز به جام حذفی خیلی نزدیک شدهایم. هنوز راه سختی تا رسیدن به جام قهرمانی پیش رو داریم و نمیتوانیم بگوییم قهرمان شدهایم و به آنچه میخواستیم رسیدهایم. ما تا فینال جام حذفی پله پله پیش رفتهایم و امیدوارم گسترش را هم شکست دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با برتری برابر صبای قم در ضربات پنالتی به دیدار فینال بیست و دومین دوره رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور راه پیدا کرد.
نظر شما