به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از برتری تیمش مقابل صبای قم در مرحله نیمه‎نهایی جام حذفی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: قبل از هر چیز می‏خواهم از همه بازیکنانم تشکر کنم که 120 دقیقه مرد و مردانه دویدند و بعد از آن از تماشاگران عاشق پرسپولیس که عاشقانه تیم‎شان را تشویق کردند. این پیروزی و صعود به دیدار نهایی جام حذفی حق آنها بود.

وی در ادامه افزود: دو تیم پرسپولیس و صبای قم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند. فقط حساسیت بازی که باید در پایان آن یک تیم حذف می‎شد، موجب استرس بازیکنان شده و بر روند کار دو تیم تاثیر منفی گذاشته بود. در بازی مقابل صبا بازهم صاحب شانس‌ها و موقعیت‎های زیادی شدیم به ویژه در نیمه دوم. بین دقایق 85 تا 93 بیش از سه موقعیت صددرصد گل داشتیم. در وقت‎های اضافه نیز بارها موقعیت گل بدست آوردیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه با اشاره به بازی خوب تیم صبای قم افزود: نمی‎توان منکر بازی خوب تیم صبا شد. ما در بازی امروز تیم بزرگی را شکست دادیم. این تیم با حضور آقای کربکندی روزبه روز بهتر می‎شود. اگر به نتایج صبا در مراحل قبلی جام حذفی نگاه کنید، متوجه می‎شوید ما چه تیم بزرگی را شکست داده‌ایم.

دایی با ابراز خرسندی از بازی تیمش یاد کرد و افزود: امروز هم تیم ما و هم تیم صبا خوب کار کردند اما آن تیمی که برای پیروزی شایسته‎‏تر بود، تیم پرسپولیس بود. دو تیم فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتند و کسی دنبال فوتبال کثیف نبود. فکر می‎کنم تماشاگران از این بازی راضی بودند.

وی در خصوص دیدار تیمش برابر گسترش فولاد تبریز در فینال مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‎های کشور گفت: در همه دنیا گاهی چنین اتفاقی رخ می‎دهد که یک تیم نه چندان مدعی فینالیست جام حذفی شود. به اعتقاد من تیم گسترش فولاد تبریز با شایستگی به دیدار نهایی جام حذفی صعود کرده است. تیمی که توانسته به ذوب آهن دو گل بزند و فینالیست شود، حتما شایستگی این کار را داشته است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: در دیدار نهایی جام حذفی کار دشواری را مقابل گسترش فولادتبریز پیش رو داریم. ما در این بازی خود را از پیش برنده نمی‎دانیم با این حال خدا را شکر می‎کنیم که به دیدار نهایی رسیده‌ایم. امیدواریم پیروزی‌های پرسپولیس در فینال جام حذفی نیز ادامه یابد و این فصل را به خوبی تمام کنیم. ما باید یک جام برای این هواداران بیاوریم.

دایی در ادامه به تعریف و تمجید از علیرضا حقیقی پرداخت و گفت: حقیقی جز سه دروازه بان برتر ایران است. او در بازی امروز بدون اشتباه گلری کرد. من به بازیکنانم گفته‏ام چیزی به کسی نمی‏دهم و همه باید آنچه می‏خواهند را از من بگیرند. علیرضا هم حق خود را گرفته است. او خوب تمرین می‎کند و عملکرد خوبی در دیدارهای گذشته داشته است. البته وجود و حضور میثاق هم در عملکرد حقیق بی تاثیر نبوده است.

وی ادامه داد: ما در تیم پرسپولیس دو دروازه‎بان آماده داریم که خیال ما را از درون دروازه راحت کرده‌اند. خیلی از تیم‎ها آرزوی داشتن این دو دروازه بان را دارند. من با توجه به شرایط تیم و آمادگی آنها برای هر بازی دروازه بان اصلی را انتخاب می‎کنم. برای بازی با صبا انتخاب ما حقیقی بود که خوشبختانه او پاسخ اعتماد مرا داد و کوچکترین اشتباهی نداشت.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: پیش از دیدار با صبا فکر همه چیز را کرده بودیم، حتی روی پنالتی نیز تمرین داشتیم. البته من می‏خواستم در 90 دقیقه کار تمام شود اما بدشانس بودیم و کار به پنالتی کشید.

وی در خاتمه تصریح کرد: روزی که به پرسپولیس آمدم در مذاکراتی که با آقای کاشانی داشتم، این صحبت مطرح شد که در پایان فصل جاری یک جام باید برای هواداران بگیریم. ما امروز به جام حذفی خیلی نزدیک شده‎ایم. هنوز راه سختی تا رسیدن به جام قهرمانی پیش رو داریم و نمی‎توانیم بگوییم قهرمان شده‌ایم و به آنچه می‏خواستیم رسیده‎ایم. ما تا فینال جام حذفی پله پله پیش رفته‎ایم و امیدوارم گسترش را هم شکست دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با برتری برابر صبای قم در ضربات پنالتی به دیدار فینال بیست و دومین دوره رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور راه پیدا کرد.