انتظارم از تیم صبا بیش از این بود/ پرسپولیس را 75 دقیقه کنترل کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، رسول کربکندی پس از شکست تیمش برابر پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی جام حذفی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: این یک بازی در جام حذفی بود و طبیعتا باید یک تیم حذف می شد. من از شکست و حذف تیمم ناراحت و متاسفم و فقط می توانم به تیم حریف تبریک بگویم و امیدوارم در دیدار فینال هر تیمی شایسته‌تر بود به برتری دست یابد و قهرمان جام حذفی شود.

وی در ادامه افزود: تا دقیقه 75 تیم ما خیلی خوب بازی کرد و تیم پرسپولیس را در کنترل خود داشت. اما من از تیمم انتظاری بیش از این داشتم. ما خیلی بهتر از این بازی می کنیم و در کار گروهی و کناره‌های زمین به مراتب بهتر از این هستیم. به همین خاطر در اواسط نیمه دوم دست به تعویض در کناره‌های زمین زدیم چرا که بازیکنان کناری ما در حد و اندازه خود ظاهر نشدند.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم خاطر نشان کرد: پس از اخراج کاشی که من بررسی درستی تصمیم داور در این صحنه را به کارشناسان واگذار می کنم، مقداری خستگی به ما فشار آورد و کارمان سخت تر شد. در ضربات پنالتی هم با وضعیت بد آب و هوایی و شرایط جوی در پنالتی هفتم نتیجه را واگذار کردیم.

خبرنگاری از کربکندی در مورد اتلاف وقت تیم صبای قم و اینکه تماشاگران تیم او را متهم به ضدفوتبال می کردند، پرسید که وی در پاسخ به این پرسش گفت: زمانی که یک تیم خسته است، ممکن است زمان‌هایی از مسابقه بازیکنان دست به اتلاف وقت بزنند و خود را روی زمین بیاندازد تا استراحت کنند. من این موضوع را رد نمی کنم. تماشاگران هم با احساسات شعار می دهند که در مورد آن بیش از این نمی توانم چیزی بگویم.

وی در خاتمه مدعی شد، تیم پرسپولیس تنها از روی ضربات کرنر و شروع مجددها صاحب موقعیت شد و نقاط مثبت این تیم توسط بازیکنان صبا کنترل شده بود.