به گزارش خبرنگار مهر در قم، جواد شمقدری شامگاه جمعه در حاشیه دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با آیت⁯الله امینی اظهار داشت: من قول دادم که طی دو سه سال آینده سینمای ما به جایی برسد که اکثریت فیلم⁯ها سالم باشند.



وی ادامه داد: سعی داریم با اعمال محدودیتهایی، از شر فیلمهایی که مشکل دارند راحت شویم.



شمقدری با تاکید بر استفاده از هنر سینما در مسیر دین و ترویج تفکرات شیعی، گفت: همه تلاش ما این است که سینمای ایران به سمتی برود که فرهنگ اسلامی را منعکس کند و در این زمینه راهکارهایی را طراحی کردیم.



معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: فیلم⁯سازان نسبت به دین شناخت کافی ندارند و ما سعی می⁯کنیم با پیوند بیشتر این قشر با علما و کارشناسان مذهبی، در جهت پربارکردن فیلمها تلاش کنیم.



فیلم⁯سازان پیوند خوبی با فضای معنوی کشور ندارند



وی تعداد دفاتر فیلم⁯سازان جوان را 60 مورد اعلام کرد و گفت: حدود 100 هزار فیلم ساز جوان در این دفاتر آموزش دیدند که پیوند خوبی با فضای مذهبی و دینی کشور ندارند.



شمقدری اضافه کرد: حوزه سینما حوزه لغزنده⁯ای است و ما سعی می⁯کنیم نیروهای جدیدی که وارد عرصه فیلم⁯سازی می⁯شوند از نیروهای مسجدی و بسیجی باشند تا از عقبه فرهنگی بیشتری برخوردار باشند و ماندگاری بیشتری در عرصه سینما داشته باشند.



وی با ابراز امیدواری از رشد کیفی فیلم⁯های تولیدی در کشور، تصریح کرد: در جشنواره فجر 15 فیلم خیلی خوب ارائه شد که در سه فیلم شخصیت⁯های ممتاز آنها روحانی بودند.



شمقدری خاطرنشان کرد: ما سعی می⁯کنیم جهت⁯گیری حوزه سینما را به سمتی هدایت کنیم که جنس نیروهایی که به انقلاب علاقمندتر هستند در صحنه فیلم⁯سازی حضور فعالتری داشته باشند.



وی با بیان اینکه پرداختن به برخی موضوعاتی که نیاز روز خانواده⁯ها و جوانان است در گذشته مورد غفلت واقع شده است، گفت: برنامه⁯ریزی⁯های خوبی برای تهیه فیلمهای مناسب در بحث تحکیم خانواده انجام شده است.