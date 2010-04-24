به گزارش خبرنگار مهر در قم، جواد شمقدری شامگاه جمعه در حاشیه دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با آیتالله امینی اظهار داشت: من قول دادم که طی دو سه سال آینده سینمای ما به جایی برسد که اکثریت فیلمها سالم باشند.
وی ادامه داد: سعی داریم با اعمال محدودیتهایی، از شر فیلمهایی که مشکل دارند راحت شویم.
شمقدری با تاکید بر استفاده از هنر سینما در مسیر دین و ترویج تفکرات شیعی، گفت: همه تلاش ما این است که سینمای ایران به سمتی برود که فرهنگ اسلامی را منعکس کند و در این زمینه راهکارهایی را طراحی کردیم.
معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: فیلمسازان نسبت به دین شناخت کافی ندارند و ما سعی میکنیم با پیوند بیشتر این قشر با علما و کارشناسان مذهبی، در جهت پربارکردن فیلمها تلاش کنیم.
فیلمسازان پیوند خوبی با فضای معنوی کشور ندارند
وی تعداد دفاتر فیلمسازان جوان را 60 مورد اعلام کرد و گفت: حدود 100 هزار فیلم ساز جوان در این دفاتر آموزش دیدند که پیوند خوبی با فضای مذهبی و دینی کشور ندارند.
شمقدری اضافه کرد: حوزه سینما حوزه لغزندهای است و ما سعی میکنیم نیروهای جدیدی که وارد عرصه فیلمسازی میشوند از نیروهای مسجدی و بسیجی باشند تا از عقبه فرهنگی بیشتری برخوردار باشند و ماندگاری بیشتری در عرصه سینما داشته باشند.
وی با ابراز امیدواری از رشد کیفی فیلمهای تولیدی در کشور، تصریح کرد: در جشنواره فجر 15 فیلم خیلی خوب ارائه شد که در سه فیلم شخصیتهای ممتاز آنها روحانی بودند.
شمقدری خاطرنشان کرد: ما سعی میکنیم جهتگیری حوزه سینما را به سمتی هدایت کنیم که جنس نیروهایی که به انقلاب علاقمندتر هستند در صحنه فیلمسازی حضور فعالتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه پرداختن به برخی موضوعاتی که نیاز روز خانوادهها و جوانان است در گذشته مورد غفلت واقع شده است، گفت: برنامهریزیهای خوبی برای تهیه فیلمهای مناسب در بحث تحکیم خانواده انجام شده است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون امور سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ایجاد محدودیت برای تولید فیلمهای نامناسب خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، جواد شمقدری شامگاه جمعه در حاشیه دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با آیتالله امینی اظهار داشت: من قول دادم که طی دو سه سال آینده سینمای ما به جایی برسد که اکثریت فیلمها سالم باشند.
نظر شما