مرزنشینان گلستان شش هزار تن کالا صادر کردند

نادعلی کهنسال در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین این تعاونیها در این مدت 9 هزار و 753 تن واردات کالا نیز انجام داده اند.

وی ارزش کالاهای صادرات و واردات مرزنشینان استان در سال قبل را هشت میلیون و 845 هزار و 840 دلار اعلام کرد و اظهار داشت: 12 تعاونی مرزنشین در این حوزه فعالیت دارد.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: 160 هزار و 390 نفر از جمعیت استان در تعاونیهای مرزنشین عضویت دارند.

کهنسال افزود: در سال جاری شش جلسه آموزشی برای مرزنشینان استان برگزار شد تا بتوانیم بازرگانان حرفه ای تربیت شوند.

وی به برنامه های سال جاری این سازمان در استان اشاره و اضافه کرد: برگزاری نماشگاه استان کشور تاجیکستان از جمله طرحهایی است که پیگیری می شود.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان، تدوین سند اشتغال استان در حوزه بازرگانی را از دیگر اولویتها دانست و افزود: براساس تصویب کارگروه اشتغال استان، هزار و 980 فرصت شغلی باید در بخش بازرگانی ایجاد شود.

وی توانمند کردن بازراچه های مرزی و احداث سردخانه محصولات را از دیگر برنامه های این سازمان در سال جاری برشمرد.