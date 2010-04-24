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۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

مرزنشینان گلستان شش هزار تن کالا صادر کردند

مرزنشینان گلستان شش هزار تن کالا صادر کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان اعلام کرد: تعاونیهای مرزنشین استان در سال گذشته شش هزار و 371 تن صادرات کالا انجام داده اند.

نادعلی کهنسال در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین این تعاونیها در این مدت 9 هزار و 753 تن واردات کالا نیز انجام داده اند.

وی ارزش کالاهای صادرات و واردات مرزنشینان استان در سال قبل را هشت میلیون و 845 هزار و 840 دلار اعلام کرد و اظهار داشت: 12 تعاونی مرزنشین در این حوزه فعالیت دارد.
 
رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: 160 هزار و 390 نفر از جمعیت استان در تعاونیهای مرزنشین عضویت دارند.
 
کهنسال افزود: در سال جاری شش جلسه آموزشی برای مرزنشینان استان برگزار شد تا بتوانیم بازرگانان حرفه ای تربیت شوند.
 
وی به برنامه های سال جاری این سازمان در استان اشاره و اضافه کرد: برگزاری نماشگاه استان کشور تاجیکستان از جمله طرحهایی است که پیگیری می شود.
 
رئیس سازمان بازرگانی گلستان، تدوین سند اشتغال استان در حوزه بازرگانی را از دیگر اولویتها دانست و افزود: براساس تصویب کارگروه اشتغال استان، هزار و 980 فرصت شغلی باید در بخش بازرگانی ایجاد شود.
 
وی توانمند کردن بازراچه های مرزی و احداث سردخانه محصولات را از دیگر برنامه های این سازمان در سال جاری برشمرد.
کد مطلب 1069520

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