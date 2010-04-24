تدوین دو بسته حمایتی برای فرش / درخواست اصلاح نرخ ارز

علی ملکی جو در گفتگو با مهر از تدوین بسته حمایت از صادرات فرش دستباف کشور خبرداد و گفت: بسته حمایتی فرش دستباف برای پشتیبانی از صادرات صنعت فرش کشور در مقابل آثار احتمالی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تدوین شده است.

بسته حمایت از صادرات فرش در دولت

معاون مرکز ملی فرش ایران افزود: براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، بخشی از منابع درآمدی حاصل از هدفمند کردن یارانه ها باید برای توسعه صادرات و تقویت تولید تخصیص یابد، بر این اساس مجموعه ای از پروژه ها برای سهمیم شدن در این موضوع تعیین شده اند که فرش دستباف نیز از جمله آنها است.

وی تصریح کرد: مرکز ملی فرش ایران برای بهره مندی هرچه بهتر از این منابع، بسته حمایت از صادرات فرش دستباف را تدوین کرده است که در آن، مواردی از جمله افزایش یارانه جوایز صادراتی است که باید درصد جایزه در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان فرش دستباف، ارتقاء یابد.

به گفته ملکی جو، همچنین در کنار ارایه جوایز و مشوق های صادراتی مستقیم، حمایتهای غیرمستقیم از صادرات فرش دستباف کشور نیز در این بسته در نظر گرفته شده است که شامل پرداخت بخشی از هزینه های حمل فرش دستباف صادراتی، اعزام هیات های تجاری به نمایشگاهها و کشورهای مختلف، پذیرش هیات های تجاری برای نمایشگاهها و رویدادهای مهم صنعت فرش دستباف کشور و دعوت از تجار خارج از کشور و تسهیل رفت و آمد آنها به ایران است.

وی ارایه آموزشهای مرتبط با بازارشناسی مقاصد صادراتی فرش دستباف ایران را از جمله دیگر حمایتهای مندرج در این بسته حمایتی عنوان و خاطرنشان کرد: گسترش تبلیغات و ساخت فیلم های آموزشی، تیزرهای تبلیغاتی برای پخش در شبکه های خارجی و نیز حمایت از تصمیمات بخش خصوصی که می تواند برای فرش دستباف کشور مفید باشد، از جمله مواردی است که در بسته حمایت از صادرات فرش دستباف کشور لحاظ شده است.

ملکی جو از ارایه این بسته حمایتی به وزارت بازرگانی خبرداد و گفت: مباحث مرتبط با این بسته حمایتی در وزارت بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی این وزارتخانه در جریان است.

وی از انجام پیگیری در مراجع ذیربط و هیئت دولت برای تصویب این بسته حمایتی خبرداد و گفت: درخواست مرکز ملی فرش ایران از دولت این است که از محل منابع آزادشده ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی که قرار است بخشی از آن به تولید و تجارت اختصاص یابد، سهم مناسبی را برای این هنر-صنعت ایرانی در نظر گیرد.

ملکی جو گفت: البته بسته حمایتی دیگری نیز برای بخش تولید طراحی و تدوین شده است. ما به دنبال این هستیم که بخشی از آزادسازی یارانه ها به فرش هم تعلق گیرد.

رکورد صادرات فرش دستباف در سال 89

معاون مرکز ملی فرش ایران با اشاره به صادرات رو به افزایش فرش دستباف کشور گفت: در سال 88 علیرغم تسلط رکود بر صادرات بسیاری از کشورهای دنیا، ایران از این موضوع مستثنی بود و در این میان، صادرات فرش دستباف نیز علیرغم محدودیتهای اقتصاد بین الملل و افت شاخص های صادرات، شاهد رشد قابل توجهی بود و بعد از سالها کاهش در صادرات به لحاظ وزنی و ارزشی، شاهد افزایش صادرات فرش دستباف بودیم.

وی اظهار داشت: از ماههای اولیه سال 88 تا انتهای این سال، روند افزایشی بر صادرات فرش دستباف کشور حاکم شد و امید است بتوانیم در سال 89، با توجه به شیب مطلوب افزایش صادرات، رکورد خوبی را به لحاظ وزنی و ارزشی از صادرات فرش دستباف کشور به جای گذاریم.

به گفته ملکی جو، البته رشد صادرات تابع متغیرهای اقتصاد کلان داخلی و بین المللی است و هرگاه می تواند متناسب با وقایع اقتصادی دنیا، تغییر در این روند حاصل شود.

نرخ ارز باید افزایش یابد

وی گفت: مرکز ملی فرش ایران بارها و بارها مواضع رسمی خود را در مورد افزایش نرخ ارز اعلام کرده و با درخواست تجار در خصوص افزایش نرخ ارز، همراه شده است.

ملکی جو ادامه داد: به نظر می رسد که افزایش نرخ ارز به صادرات فرش دستباف کمک می کند و از واردات کالاهای جانشین فرش به داخل کشور نیز جلوگیری خواهد کرد. در این راستا به نظر می رسد که بازار داخلی نیز تحت تاثیر مثبت این امر، منجر به افزایش تقاضا شود.

معاون مرکز ملی فرش ایران با بیان بر اینکه تعیین نرخ ارز چیزی نیست که بخش خصوصی از مرکز ملی فرش ایران طلب کند، تاکید کرد: این موضوع از جمله مباحث کلان اقتصادی است که دولت و مجلس باید با لحاظ کردن دیدگاههای اقتصادی صاحب نظران، نسبت به اعلام نرخ منطقی ارز تصمیم گیری کند.

وی اظهار داشت: چنانچه ملاحظات لازم در تعیین نرخ منطقی ارز صورت نگیرد، ممکن است آثار متفاوتی در اقتصاد کشور داشته باشد.

ذی نفعان مخالف تغییر متولی فرش

ملکی جو همچنین در خصوص واگذاری مرکز ملی فرش ایران گفت: فرش موضوعی تخصصی است و نباید در محیط های غیرکارشناسان نسبت به تصمیم گیری برای آن اقدام شود، این درحالی است که در پیش گرفتن چنین رویه هایی به نفع صنعت فرش دستباف کشور نیست.

وی واگذاری مرکز ملی فرش ایران را به هر ارگان دیگری مستلزم بررسی های کارشناسانه دانست و تاکید کرد: پیش از طرح این موضوع بهتر بود که نظر ذی نفعان صنعت فرش از طریق مراجع ذیربط مورد بررسی قرار گیرد و در صورت حصول تفاهم در این زمینه، نسبت به اعلام آن اقدام شود.

به گفته ملکی جو، طرح مباحث کارشناسی و برگزاری جلسات بررسی این الحاق در مرکز ملی فرش متوقف نشده است و مسئولان سازمان میراث فرهنگی باید دلایل کارشناسی خود برای این الحاق را به مرکز ملی فرش دستباف ایران اعلام کنند.

نمایشگاه فرشهای ابریشم ایرانی در ژاپن

معاون مرکز ملی فرش ایران همچنین از برگزاری نمایشگاه فرش های ابریشم ایرانی در ژاپن خبرداد و گفت: این نمایشگاه که از امروز (4 اردیبهشت) ماه در ژاپن آغاز به کار می کند، تا 3 خردادماه جاری ادامه خواهد داشت که در این رویداد مهم، مقامات رسمی و بلندپایه کشور ژانپن نقش مهمی داشته اند.

وی تصریح کرد: مرکز ملی فرش ایران نیز با همکاری سفیر ایران در ژاپن و اتحادیه فرش دستباف در این کشور تلاش کرده است تا نقش فرش ایرانی را در این نمایشگاه برجسته و بارز کند. در این زمینه اطلاع رسانی هایی نیز از تاریخ فرش دستباف در کشور صورت گرفته است.

ملکی جو گفت: از ایران، 30 قطعه فرش عتیقه ابریشم باف در این نمایشگاه حضور دارند، ضمن اینکه نمایشگاه عکسی از فرش های دستباف ایرانی برگزار و نیز کتاب هایی در مورد این هنر-صنعت اصیل ایرانی توزیع می شود.

وی اظهار داشت: اعتقاد مرکز ملی فرش ایران این است که با افزایش اطلاعات، تقاضا برای فرش دستباف ایرانی بالا خواهد رفت و این امر، منجر به رونق تجارت و اقتصاد فرش دستباف کشور خواهد شد.

به گفته معاون مرکز ملی فرش ایران، بازار ژاپن بازاری است که جنس مرغوب فرش ایرانی را تقاضا می کند، در این راستا گزارشات نشان می دهد که وضعیت تقاضا برای فرش دستباف ایرانی در این بازار رو به بهبود است.

