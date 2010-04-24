محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل عدم دقت برخی از داوطلبان، سوابق تحصیلی تکمیل نمی شد و با این حال در یکی دو سال گذشته این موضوع با اغماض روبرو بود و اگر داوطلبان از امسال به این موضوع توجه نکنند، ضرر اصلی متوجه خود آنها خواهد بود.





رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به مهلت تعیین شده برای کنترل اطلاعات ثبت نامی گفت: پیش از این قرار بود داوطلبان تا 5 اردیبهشت نسبت به تایید یا تکمیل این سوابق اقدام کنند که بر اساس مصوبه کارگروه مقرر شد تا یک ماه و نیم و در واقع 45 روز به داوطلبان فرصت داده شود که سوابق تحصیلی خود را تایید و تکمیل کنند.



وی آخرین مهلت برای تایید یا تکمیل سوابق تحصیلی را از سوی داوطلبان 15 خردادماه 89 اعلام کرد و به مهر گفت: امسال برای داوطلبان فرصت زیادی در نظر گرفته ایم که تک تک دروس خود را بازبینی و سوابق تحصیلی خود را تایید کنند. همچنین اگر نیاز به تکمیل یا اصلاح دارد این کار را انجام دهند چرا که این آخرین فرصت بوده و سازمان سنجش در برابر اهمال آنها پاسخگو نخواهد بود.



سرورالدین اضافه کرد: این فرصت به این منظور به داوطلبان داده شده است که هیچ کدام از نظر تحصیلی لطمه نبینند و با همکاری آموزش و پرورش نسبت به تکمیل سوابق تحصیلی خود دقت لازم را به خرج دهند و در صورت مغایرت سوابق تحصیلی حتماً به آموزش و پرورش مربوط به مدرسه خود مراجعه کنند.



براساس اعلام سازمان سنجش، کلیه داوطلبانی که عنوان دیپلم آنها ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی است و در سالهای 84، 85، 86، 87 و یا 88 موفق به اخذ مدرک دیپلم شده‌اند و نسبت به ثبت‌ نام در آزمون سراسری 89 نیز ااقدام کرده ‌اند، می توانند نسبت به مشاهده اطلاعات ارسالی وزارت آموزش و پرورش از طریق سایت سازمان سنجش آموزش اقدام کنند. وی تاکید کرد: سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور هم اکنون در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل دسترسی است.رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به مهلت تعیین شده برای کنترل اطلاعات ثبت نامی گفت: پیش از این قرار بود داوطلبان تا 5 اردیبهشت نسبت به تایید یا تکمیل این سوابق اقدام کنند که بر اساس مصوبه کارگروه مقرر شد تا یک ماه و نیم و در واقع 45 روز به داوطلبان فرصت داده شود که سوابق تحصیلی خود را تایید و تکمیل کنند.وی آخرین مهلت برای تایید یا تکمیل سوابق تحصیلی را از سوی داوطلبان 15 خردادماه 89 اعلام کرد و به مهر گفت: امسال برای داوطلبان فرصت زیادی در نظر گرفته ایم که تک تک دروس خود را بازبینی و سوابق تحصیلی خود را تایید کنند. همچنین اگر نیاز به تکمیل یا اصلاح دارد این کار را انجام دهند چرا که این آخرین فرصت بوده و سازمان سنجش در برابر اهمال آنها پاسخگو نخواهد بود.سرورالدین اضافه کرد: این فرصت به این منظور به داوطلبان داده شده است که هیچ کدام از نظر تحصیلی لطمه نبینند و با همکاری آموزش و پرورش نسبت به تکمیل سوابق تحصیلی خود دقت لازم را به خرج دهند و در صورت مغایرت سوابق تحصیلی حتماً به آموزش و پرورش مربوط به مدرسه خود مراجعه کنند.براساس اعلام سازمان سنجش، کلیه داوطلبانی که عنوان دیپلم آنها ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی است و در سالهای 84، 85، 86، 87 و یا 88 موفق به اخذ مدرک دیپلم شده‌اند و نسبت به ثبت‌ نام در آزمون سراسری 89 نیز ااقدام کرده ‌اند، می توانند نسبت به مشاهده اطلاعات ارسالی وزارت آموزش و پرورش از طریق سایت سازمان سنجش آموزش اقدام کنند.