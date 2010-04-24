شناسایی 4 هزار و 280 هکتار بافت فرسوده در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسنعلی رجب زاده خیبری صبح شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون در مجموع حدود 4 هزار و 280 هکتار بافت فرسوده در 21 شهرستان استان خراسان رضوی شناسایی شده است که از این مقدار حدود 2 هزار و 290 هکتار بافت فرسوده در شهر مشهد واقع است.

مدیر شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت احیای بافت های فرسوده در شهر های استان علی الخصوص مشهد افزود: با توجه به اینکه محدوده بافت فرسوده در شهر مشهد و در اکثر شهرهای استان در هسته اولیه و بافت مرکزی شهرها واقع شده است و اکثر زیرساخت های لازم جهت احیای مجدد حیات شهری فراهم است، ضمن اینکه هزینه کمتری نسبت به توسعه افقی شهرها دارد، از تخریب اراضی کشاورزی و باغات واقع در حریم شهرها جلوگیری می کند.

وی تصریح کرد: اجرای طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی قدیمی، تجمیع آنها و ساخت و ساز برابر طرح های مصوب ضمن اینکه برای مالکین منافعی داشته و دارد، اجرای این طرح برای مدیریت شهری مشهد نیز مزیت محسوب می شود.



رجب زاده خیبری اصلی ترین مشکل در روند پیشرفت طرح بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده مشهد را سختی ساخت و ساز در بافت فرسوده دانست و افزود: نبودن دسترسی آسان به دلیل عرض کم معابر و مشکلات ساکنین محل از دیگر مشکلات پیش روی اجرای این طرح می باشد.

وی با اشاره به پیشرفت نسبتاً خوب اجرای طرح بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده مشهد، اظهار داشت: میزان پیشرفت این طرح ها در شهرستان های استان دارای نسبت های متفاوتی است که به عنوان نمونه، پروژه های اجرا شده به صورت متمرکز در شهرهای مشهد و تربت حیدریه را می توان نام برد.

وی افزود: همچنین ساکنین بافت های فرسوده نیز به صورت پراکنده اقدام به نوسازی و بازسازی ساختمان های موجود در بافت فرسوده کرده اند که نسبت آن در شهرهای مختلف استان متفاوت است.

وی با بیان اینکه بافت های فرسوده انواع مختلفی دارند که در هر مورد، برخورد متفاوتی را می طلبد، تاکید کرد: در بافت های فرسوده با ارزش بایستی بهسازی و بازسازی بافت ها با حفظ ارزش های بافت صورت گیرد و در بافت های تخریبی و غیرقابل ارزش نگهداری بایستی نوسازی انجام پذیرد و با رعایت ارزش های بافت های قدیم، حتی الامکان حفظ هویت بافت در نظر گرفته شود.