لزوم همکاری منطقه ای برای حفظ امنیت آبهای خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سپهبد ستاد شیخ خلیفه بن احمد آل خلیفه در دیدار با حسین امیرعبداللهیان ضمن ابراز رضایت از سطح پیشرفت روابط دوجانبه و سفر دوجانبه مسئولین ومقامات عالیرتبه دوکشور تاکید نمود که این روابط همواره مورد اهتمام و توجه رهبران کشور و براساس سیاستهای حکیمانه مقامات عالیرتبه دوکشور می باشد.



فرمانده نیروی دفاع بحرین بار دیگر بر حمایت کشورش از برنامه های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران تاکید نموده و اذعان داشت که فناوری های مدرن روز همچون فناوری هسته ای، حق مسلم تمامی کشورها جهت بهره برداری از آن در توسعه جوامع خود می باشد.



وی افزود: منطقه در گذشته شاهد جنگها و درگیریهای سخت و متعددی بوده و ملتهای منطقه از آن متضرر شده اند و منطقه دیگر تحمل ماجراجوئیهای دیگری را ندارد. این مقام بحرینی بر تداوم گفتگوها و مذاکره و استفاده از راههای دیپلماتیک به عنوان بهترین راه حل سوء تفاهمات تاکید کرد.

سفیر ایران نیز در این دیدار به نوبه خود بر توسعه همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر بین کشورهای منطقه جهت تامین امنیت و ثبات آن تاکید نمود و آمادگی جمهوری اسلامی را برای توسعه همکاریهای منطقه ای بر اساس پیشنهادات 12 گانه رئیس جمهور اسلامی ایران در اجلاس سران شورای همکاری که در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، اعلام داشت.

بر اساس این پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در تمامی زمینه های موجود و از جمله دفاعی همکاریهای دوجانبه و چند جانبه را تقویت خواهند نمود.